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«Скорость - 70, второй полосы нет». Посмотрите, как выглядит МКАД-2

04.02.2021 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Дорога не чищена, ехать по ней опасно», — пишут AUTO.TUT.BY водители, которые сегодня оказались на МКАД-2. После сильного снегопада ехать по трассе можно только по колее, вторая полоса фактически отсутствует. Посмотрите, как сейчас выглядит МКАД-2.

Напомним, на сегодня синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за сильного снега.

В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия.

 
 
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В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия.
 
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