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«Скорость - 70, второй полосы нет». Посмотрите, как выглядит МКАД-2
Источник материала: Tut.by
«Дорога не чищена, ехать по ней опасно», — пишут AUTO.TUT.BY водители, которые сегодня оказались на МКАД-2. После сильного снегопада ехать по трассе можно только по колее, вторая полоса фактически отсутствует. Посмотрите, как сейчас выглядит МКАД-2.
Напомним, на сегодня синоптики
В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия.
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В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия.
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