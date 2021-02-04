«Скорость - 70, второй полосы нет». Посмотрите, как выглядит МКАД-2

Источник материала: Tut.by

«Дорога не чищена, ехать по ней опасно», — пишут AUTO.TUT.BY водители, которые сегодня оказались на МКАД-2. После сильного снегопада ехать по трассе можно только по колее, вторая полоса фактически отсутствует. Посмотрите, как сейчас выглядит МКАД-2.

Напомним, на сегодня синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за сильного снега.

В ГАИ рекомендуют водителям учитывать сложные погодные условия.