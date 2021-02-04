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Чемпионку мира Романовскую официально уволили из РЦОП по фристайлу
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чемпионка мира 2019 года по фристайлу Александра Романовская официально уволена из РЦОП по фристайлу.
Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
О вероятном увольнении Романовской стало известно еще осенью, официально причиной назывались прогулы. Спортсменке пришлось много внимания уделять отцу, перенесшему инсульт.
Романовская
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Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
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