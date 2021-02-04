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Чемпионку мира Романовскую официально уволили из РЦОП по фристайлу

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Чемпионка мира 2019 года по фристайлу Александра Романовская официально уволена из РЦОП по фристайлу.

Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Чемпионку мира Романовскую официально уволили из РЦОП по фристайлу

О вероятном увольнении Романовской стало известно еще осенью, официально причиной назывались прогулы. Спортсменке пришлось много внимания уделять отцу, перенесшему инсульт.

Романовская подписала письмо за новые выборы и против насилия и вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.

 
 
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