Чемпионку мира Романовскую официально уволили из РЦОП по фристайлу

Источник материала: Салiдарнасць

Чемпионка мира 2019 года по фристайлу Александра Романовская официально уволена из РЦОП по фристайлу.

Об этом спортсменка сообщила в Instagram.





О вероятном увольнении Романовской стало известно еще осенью, официально причиной назывались прогулы. Спортсменке пришлось много внимания уделять отцу, перенесшему инсульт.

Романовская подписала письмо за новые выборы и против насилия и вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.