Бчб-флаг над Домом правительства и зеленый проспект. Душевное видео из 1994-го

Источник материала: Onliner

В 1990-х белорус Виктор Гринкевич не расставался с видеокамерой, а сейчас выкладывает оцифрованные съемки на свой YouTube-канал . Получается уникальнейший влог из прошлого. Одно из последних видео — о том, как семья из райцентра приехала на электричке в Минск и погуляла по городу. В кадр попала привокзальная площадь, бело-красно-белый флаг над Домом правительства, главный городской проспект, гордо носивший в то время имя Франциска Скорины, и интерьеры ГУМа… Если вы застали те годы, эта запись точно вызовет у вас прилив ностальгии.

Съемка датирована 16 июня 1994 года. Видео начинается с того, как Виктор с семьей едет в Минск на электричке. За 26 лет эти вагоны ничуть не изменились.





Пройдя по перрону и спустившись в подземный переход, семья попадает на привокзальную площадь, где еще нет ни ресторана McDonald's, ни тем более «стекляшки» ФМО БГУ.





Строительство нового вокзального терминала в те годы находилось в стадии глубокой заморозки (финансирование закончилось после распада СССР). Территория была огорожена бетонным забором.





На площади Независимости в то время было круговое движение, ходили троллейбусы, а на самой площади располагались автостоянка и сквер.





Оператор акцентирует внимание на бело-красно-белом флаге над Домом правительства. До референдума, на который выносился вопрос госсимволики, оставалось меньше года.





Посмотрите, какой зеленый был проспект!





Ларечки и торговля картинами с асфальта.





А вот семья уже в ГУМе и рассматривает витрину с конструктором Lego — любой из таких наборов был мечтой всех мальчишек.





В ГУМе можно было рассчитаться долларами?





Также в кадр попало немного интерьеров магазина.



