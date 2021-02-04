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Бчб-флаг над Домом правительства и зеленый проспект. Душевное видео из 1994-го
Источник материала: Onliner
В 1990-х белорус Виктор Гринкевич не расставался с видеокамерой, а сейчас выкладывает оцифрованные съемки на свой
Съемка датирована 16 июня 1994 года. Видео начинается с того, как Виктор с семьей едет в Минск на электричке. За 26 лет эти вагоны ничуть не изменились.
Пройдя по перрону и спустившись в подземный переход, семья попадает на привокзальную площадь, где еще нет ни ресторана McDonald's, ни тем более «стекляшки» ФМО БГУ.
Строительство нового вокзального терминала в те годы находилось в стадии глубокой заморозки (финансирование закончилось после распада СССР). Территория была огорожена бетонным забором.
На площади Независимости в то время было круговое движение, ходили троллейбусы, а на самой площади располагались автостоянка и сквер.
Оператор акцентирует внимание на бело-красно-белом флаге над Домом правительства. До референдума, на который выносился вопрос госсимволики, оставалось меньше года.
Посмотрите, какой зеленый был проспект!
Ларечки и торговля картинами с асфальта.
А вот семья уже в ГУМе и рассматривает витрину с конструктором Lego — любой из таких наборов был мечтой всех мальчишек.
В ГУМе можно было рассчитаться долларами?
Также в кадр попало немного интерьеров магазина.
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