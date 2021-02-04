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Курс рубля медленно, но верно сползает вниз

04.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Курс рубля медленно, но верно сползает вниз

  • 4.02.2021, 12:11
Курс рубля медленно, но верно сползает вниз

Доллар в Беларуси дорожает.

Рублю сейчас все руки развязаны — расти не хочу. Однако он проявляет нерешительность и сползает вниз. Эксперты уже бьют тревогу во все колокола, потому что такая ситуация может закончиться очень плохо — произойдет новая девальвация, пишет infobank.by.

И дело сейчас не в белорусском рубле, хотя он тоже чувствует себя не очень. А в его российском коллеге, к которому «белорус» крепко привязан. 2 февраля в РФ оппозиционеру Навальному условный срок заменили на реальный, и теперь страны ЕС и США готовятся ввести санкции против России.

Для инвесторов такое развитие событий — катастрофа, и они бегут из всего, что связано с российским рублем. Курс «россиянина» идет вниз.

3 февраля на Московской бирже курс доллара снова вырос, на 17,5 копейки, до 76,0801 RUB. Белорусский рубль «оценил ситуацию» и тоже впал в панику.

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