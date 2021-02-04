Источник материала: Хартия'97

Невзоров: Как только милиция начинает понимать одну вещь, она тут же переходит на сторону народа 3 4.02.2021, 12:00

Александр Невзоров

Очень чуткая организация.

Известный российский публицист Александр Невзоров сделал прогноз о ближайших событиях в России.

— Что нас ждет. Вероятно, нас ждет архимасштабный сгон всяких бюджетников, курсантов, артистов, которые вместе исполнят митинг «За Путина и ГУЛАГ!» со слезами, со знаменами и обязательно с песней «Батяня-вомбат». Я рассказывал, вомбат — это австралийское животное, которое обладает уникальной способностью. Оно какает исключительно кубиками. Вомбаты собирают кубики, несут их главному вомбату. Он строит из них, как правило, какой-нибудь… Дворец, с аквадискотекой, — заметил Александр Невзоров на «Эхе Москвы» .

Публицист также предсказал появление в России «титушек», невозбуждение уголовных дел за преступления, совершенные силовиками, раскол в обществе и неспособность армии защитить россиян.

— И между этими черными глянцевыми яйцами омоновских голов мы скоро увидим папахи титушек. В меню наверняка есть этот пунктик натравливания одной части страны на другую, просто они это блюдо еще готовят и не хотят его подавать пока сырым…

Пальба, конечно… Стрелять может только Нацгвардия, только у нее есть права на уничтожение населения… И мы видим, что демонстративно не возбуждено дело в отношении того ублюдка, который бил в живот на Площади восстания Маргариту Юдину.

Мы видим, что не возбуждено дело в отношении того, кто вчера просто откровенно напал, избивая жутким ударом страшным журналиста. Мы видим, что демонстративно не возбуждаются дела. И мы себя спрашиваем, не с безумием ли мы имеем дело? А то, что все закончится кроваво, трагично и разорительно, уже нет никаких сомнений. И 23-е и 31-е — это только начало.

Но вообще-то царя Николая II за такие же проделки когда-то проводили в подвал Ипатьевского дома.

Отчасти причина беспредела и зверств, конечно, сами протестанты. Я говорил об этом, когда мы обсуждали Кыргызстан. Великая аксиома: как только милиции понятно, что ее идут бить, она тут же переходит на сторону народа. Это очень чуткая организация.

И Росгвардия перейдет. Да любые перейдут. Вот если ей понятно, что люди вышли, чтобы быть битыми, пострадать за правду, покорчиться в грязи и сугробах, пообливаться кровью в автозаках, то она как бюро добрых услуг – она начинает избивать с наслаждением, выполняя любой преступный приказ. Чем он преступнее, тем с большим наслаждением он выполняется.

Но если милиция понимает, что тысячи человек вышли не быть битыми, а бить ее, она мгновенно переходит на сторону народа, братается и плачет от умиления. Я говорил, я поражался всегда сверхчутью ментов. Потому что они за 300 метров еще не видят, битыми они идут или бить, а вот за 200 они даже сквозь свои запотевшие забрала абсолютно точно понимают.

Вот в Бишкеке все было понятно, что сейчас будут бить милицию, бить неаккуратно и очень больно, — полагает публицист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .