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Миниатюрные обезьянки оказались любителями подслушивать соседей

04.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Миниатюрные обезьянки оказались любителями подслушивать соседей

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  • 4.02.2021, 11:55
Миниатюрные обезьянки оказались любителями подслушивать соседей

Игрунки внимательно слушают, о чем говорят соседи, и проявляют больший интерес к тем, кто ведет себя «прилично».

Игрунки — единственные приматы Нового Света, не считая людей, пишет Naked science. Эти крошечные древолазающие обезьянки весом до 250 граммов обитают в лесах на севере Бразилии. Они живут семьями размером до полутора десятков особей, из которых размножаются лишь одна или две пары, а остальные родственники по очереди заботятся об общем потомстве. Совместная деятельность заставила игрунок развить сложные социальные отношения и даже научиться подслушивать друг друга, словно любопытные соседи. Об этом рассказывается в новой статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Рахель Брюггер (Rahel Brügger) и ее коллеги из Цюрихского университета поставили эксперименты с игрунками в лаборатории. Через скрытый динамик животным проигрывали записи голосов других игрунок, сделанные как в позитивной, так и в негативной ситуации. В первом случае записывали голоса детеныша, требующего внимания, и взрослого примата, мягко отвечающего ему. Во втором — взрослый отвечал на такие же призывы агрессивно и зло. В качестве контроля использовали записи с голосом одного-единственного животного.

При этом инфракрасная камера позволила ученым отслеживать температуру носа игрунок. Это единственная часть их лица, не покрытая шерстью, и снижение его температуры служит неплохим индикатором внимания и настороженности. Действительно, опыты с парой десятков приматов показали, что они реагируют именно на чужой разговор, тогда как «монолог» из скрытого динамика на температуру носа не влиял.

Далее игрунок выпускали в соседнее помещение вольера, откуда слышались записанные звуки. Там установили зеркало. Игрунки слишком примитивны и в отражении себя не узнают, пытаясь взаимодействовать с ним как с другой незнакомой особью. И если предварительно животное слышало позитивный диалог, оно моментально сближалось с зеркалом для общения с таким «хорошим собеседником». Если же диалог был негативным, то сближение происходило с большой осторожностью.

Это ясно демонстрирует, что даже столь примитивные приматы, как игрунки, способны не просто пассивно наблюдать и слушать соседей, но и делать выводы об их характере и «манерах» на основании увиденного и услышанного.

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Игрунки внимательно слушают, о чем говорят соседи, и проявляют больший интерес к тем, кто ведет себя «прилично».
 
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