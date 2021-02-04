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Капитан сборной Беларуси по баскетболу поддержит белорусских спортсменов на сумму $10 тысяч

04.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Капитан сборной Беларуси по баскетболу поддержит белорусских спортсменов на сумму $10 тысяч

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  • 4.02.2021, 11:50
Капитан сборной Беларуси по баскетболу поддержит белорусских спортсменов на сумму тысяч
Екатерина Снытина

За такую сумму Екатерина Снытина продала свою медаль.

Как сообщалось ранее, белорусская баскетболистка Екатерина Снытина выставила на аукцион бронзовую медаль Евробаскета-2007.

Аукцион сегодня завершен. Медаль уже куплена за 10100 долларов, сообщает «Трибуна».

«Выставила эту медаль на аукцион, чтобы поддержать белорусский народ. Репрессии против спортсменов не прекращаются. Мой народ запугивают, обманывают, унижают. Мне небезразлично будущее моей страны», – заявила Снытина.

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

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