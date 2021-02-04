Источник материала: Хартия'97

Капитан сборной Беларуси по баскетболу поддержит белорусских спортсменов на сумму $10 тысяч 1 4.02.2021, 11:50

Екатерина Снытина

За такую сумму Екатерина Снытина продала свою медаль.

Как сообщалось ранее, белорусская баскетболистка Екатерина Снытина выставила на аукцион бронзовую медаль Евробаскета-2007.

Аукцион сегодня завершен. Медаль уже куплена за 10100 долларов, сообщает «Трибуна» .

«Выставила эту медаль на аукцион, чтобы поддержать белорусский народ. Репрессии против спортсменов не прекращаются. Мой народ запугивают, обманывают, унижают. Мне небезразлично будущее моей страны», – заявила Снытина.

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

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