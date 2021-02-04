Источник материала: Хартия'97

У Путина «крыши» нет 2 Максим Миронов, «Эхо Москвы»

4.02.2021, 11:41

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Свет в конце туннеля уже виден.

В России нарастает волна протестов, и все чаще слышатся сравнения, что Россия превратилась в Беларусь, а Москва — в Минск. Действительно, как в Беларуси, жесткость полицейских при разгоне мирных демонстрантов зашкаливает. За 10 дней с момента начала протеста, было задержано более 10,000 человек. Спецприемники переполнены. Власти срочно перепрофилировали центр временного содержания для иностранных граждан «Сахарово» в новый спецприемник. И все равно задержанных столько, что мест не хватает, – люди вынуждены по двое суток сидеть в автобусах в ожидании пока освободятся места, без еды, воды, возможности нормально сходить в туалет. Мирных людей избивают дубинками и электрошокерами. Таких масштабных репрессий против мирного населения не было никогда в истории современной России. Но на этом сходство с Беларусью заканчивается, и вот почему:

1. Размер имеет значение.

Чем больше население, тем больше людей нужно удерживать в страхе. Беларусь по размеру нужно сравнивать не с Россией, а с каким-нибудь российским регионом или двумя. Например, население Беларуси равно населению Краснодарского края и Ростовской области. Оно меньше, чем население Москвы, и чуть больше, чем население Московской области. В одном регионе можно организовать эффективные репрессии, что власти России много лет показывали на примере Москвы и Санкт-Петербурга. Однако когда протесты распространяются на всю территорию России, то репрессивная машина дает сбой. У властей просто нет достаточно расквартированных «космонавтов» в каждом регионе России. Их хватает максимум на Москву, Санкт-Петербург и еще несколько городов-миллионников. Оперативная переброска сил – затратное мероприятие, как с точки зрения ресурсов, так и времени. Да и откуда перебрасывать, из Москвы? На это власти никогда не пойдут. В итоге мы видим, что в подавляющем большинстве российских городов, которые приняли участие в акциях протеста, никто никого не разгонял. Некому разгонять.

2. Коррумпированные элиты, которым невыгодно усиление репрессий.

Элиты в России намного более коррумпированы, чем в Беларуси. Вы когда-нибудь читали про мегадворцы или яхты белорусских чиновников? И я не читал. Безусловно, коррупция в Беларуси есть, но масштаб ее с российской не сравним. Путин выбрал коррупцию как модель управления страной. Коррумпированный чиновник намного более лоялен (так как в случае смены власти, он теряет все, включая свободу). Также коррупция позволяет «замазать кровью» всех крупных бизнесменов. Они, давая взятки чиновникам и скидываясь на дворец Путина, сами совершают преступление, что опять же повышает их лояльность путинскому режиму. Основной плюс коррупционных миллионов и миллиардов заключается в том, что их можно красиво тратить. А красиво тратить их можно только на Западе и на западные товары. Если даже они строят дворцы в России, они полностью напичканы западной мебелью и отделочными материалами. Из какой страны, к примеру, поставлялась мебель для дворца Путина? Не из России и даже не из Китая, а из Италии. Западные товары еще как-то можно будет купить через третьи страны. Но себя лично и свою семью в чемодане с двойным дном на Запад не переправишь. У многих членов путинской элиты семьи и дети живут и/или учатся/учились на Западе (дочь Лаврова, дочь и сын Пескова, сын Мизулиной, дети Якунина, дети Железняка). У Шувалова целое поместье в Австрии и квартира в Лондоне, ценой в десятки миллионов фунтов. Пропагандист Соловьев живет постоянно в Италии, на озере Комо. У другого пропагандиста – Брилева – британское гражданство. А путинские олигархи почти все поголовно связаны с Западом. У них там не только место проживания/лечения/отдыха, но и финансовые активы.

После применения химического оружия против Алексея Навального и последующих событий, в воздухе запахло личными санкциями против ключевых путинских чиновников, пропагандистов, олигархов. И мы видим, как они уже начали нервничать по этому поводу. Несмотря на бравую риторику, российская элита очень боится санкций. За отмену наложенных санкций судились Киселев, Дерипаска, Ротенберг и другие. Конечно, публично они направляют свой гнев на Навального и ФБК, но они прекрасно понимают, кто на самом деле является причиной санкций. Фактически Путин нарушает неформальный контракт, заключенный с элитами в нулевые. Лояльность в обмен на возможность воровать и с размахом тратить. Путин своими действиями постепенно отбирает возможность тратить у все бóльшего числа бизнесменов и чиновников. А многим из них вообще грозит заморозка активов.

Элиты предпочли бы жить в России нулевых – с мягким авторитаризмом и без особых рисков для личных состояний и свободы передвижения. Поэтому Путин очень скоро столкнется с сопротивлением элит по вопросу дальнейшего усиления репрессий. Им это невыгодно. В Беларуси такой противоборствующей силы изнутри просто нет.

3. У Лукашенко есть Путин. А у Путина крыши нет.

Лукашенко может позволить себе чудить, вызывая гнев Запада. Как я написал выше, размер Беларуси – это пара российских регионов. Путин всегда может себе позволить помочь Лукашенко и деньгами, и пропагандистами, и живой силой, если понадобится. И мы видели, как это работает. В сентябре Путин пообещал Беларуси выделить кредит в 1.5 миллиарда долларов. Когда журналисты белорусского ТВ отказались работать, Путин прислал Лукашенко штрейкбрехеров из RT, и ОМОН бы прислал, если бы понадобилось.

Лукашенко может позволить себе разорвать все связи с Западом. На Россию приходится половина всего товарооборота Беларуси, и если надо, Россия вполне может этот объем увеличить. Или Путин еще как-то может компенсировать Беларуси выпавшие доходы – например, выдать еще невозвратных кредитов.

Если же у Путина начнутся проблемы, то за Путина не вступится никто. После первой волны санкций наши элиты громко надеялись, что Китай их не кинет. Китай вежливо, но четко дал понять, что ради помощи Путину он не будет вступать в контры с США. Когда против Путина и его элит начнут вводить серьезные санкции, то бежать ему будет не к кому. Отсюда и истеричные угрозы Путина «одностороннего применения военной силы» в случае «нелегитимных санкций». Ведь он и его элиты прекрасно понимают, что если отбросить геополитическую мишуру, путинская Россия – это сырьевой придаток Запада. Сейчас в мире переизбыток углеводородов. Если Запад закроет краник, то эффект на их страны будет минимальным. А в России очень быстро случится коллапс экономики. Конечно, это будет крайний шаг, до этого будет сделано много промежуточных. Но после 2014 г. Путин и его элиты поняли – их благополучие и будущее находятся в руках Запада, никаких ответных мер они предпринять не могут (за исключением очередной бомбежки Воронежа), никакая страна к нам на помощь не придет и ради нас с Западом ругаться не будет.

4. Наличие разветвленной оппозиционной структуры и понятной стратегии.

Алексею Навальному удалось выстроить разветвленную политическую организацию с присутствием во всех крупных российских регионах. Даже аресты значительного числа ее лидеров не уменьшает значительным образом работоспособность этой структуры. Это, пожалуй, главное отличие современной России как от Беларуси, так и от российских протестов 2011-2012 гг. Мы видим, что эта структура продолжает работать, выпускать расследования, организовывать политический процесс (несколько представителей партии Навального стали депутатами в Новосибирске и Томске, когда тот уже находился в коме), собирать многотысячные митинги. Мы видели, что в Беларуси после ареста ярких лидеров оппозиции протест потерял целенаправленность. В России сейчас каждый митинг ставит перед собой небольшую, но вполне достижимую цель. То есть немедленная отставка Путина и проведение честных выборов – это абстрактная и недостижимая цель, которую власть в текущих условиях гарантированно не выполнит. А свобода Алексею Навальному или допуск до выборов конкретного кандидата – это вполне понятные реальные цели, которых вполне можно добиться давлением на власть. Главное достижение российской оппозиции, что они поняли, что слона нужно есть по частям. Сразу целиком его проглотить нереально.

Что будет дальше? Я не знаю. И никто не знает. Судя по событиям последних двух недель, Путин отдал команду закрутить гайки. Однако мы также видим, что народ уже не боится. Их пугают задержаниями и избиениями, увольняют с работы (например, ВШЭ уволила преподавателя, севшего за ретвит призыва к протесту), а они все равно выходят. Чтобы сбить протестные настроения, возможно, в ближайшее время посадят несколько крупных коррупционеров (благо, среди путинской элиты их полно – выбирай любого). Но по большому счету Путину нечего предложить, у него давно нет никаких свежих идей. Если «Единая Россия» потеряет большинство в Госдуме (что очень вероятно), то это будет конец. Без жесткой вертикали власти он править не умеет. Свет в конце туннеля уже виден.

Максим Миронов, «Эхо Москвы»

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