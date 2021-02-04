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В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook
Источник материала: Хартия'97
В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook
Военное правительство опасается протестов.
Военное правительство в Мьянме, пришедшее к власти 1 февраля, приказало провайдерам заблокировать Facebook на фоне растущих протестов. Об этом пишет
Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы направило всем телекоммуникационным компаниям уведомление о том, что Facebook и его услуги должны быть недоступны до 7 февраля, чтобы «сохранить стабильность в стране».
Netblocks, отслеживающий сбои и отключения в сети, сообщил, что государственный оператор связи MPT уже заблокировал Facebook, WhatsApp и Instagram. Telenor, один из двух иностранных операторов связи в стране, согласился выполнить требование, но выразил «серьезную озабоченность» из-за ее влияния на права человека.
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