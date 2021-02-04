Источник материала: Хартия'97

В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook 2 4.02.2021, 11:29

Военное правительство опасается протестов.

Военное правительство в Мьянме, пришедшее к власти 1 февраля, приказало провайдерам заблокировать Facebook на фоне растущих протестов. Об этом пишет TJournal со ссылкой на Bloomberg. Соцсеть необходимо заблокировать до полуночи 7 февраля, говорится в документе Министерства транспорта и коммуникаций.

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы направило всем телекоммуникационным компаниям уведомление о том, что Facebook и его услуги должны быть недоступны до 7 февраля, чтобы «сохранить стабильность в стране».

Netblocks, отслеживающий сбои и отключения в сети, сообщил, что государственный оператор связи MPT уже заблокировал Facebook, WhatsApp и Instagram. Telenor, один из двух иностранных операторов связи в стране, согласился выполнить требование, но выразил «серьезную озабоченность» из-за ее влияния на права человека.