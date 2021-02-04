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В Гродно — сильный снегопад и 10-балльные пробки
Источник материала: Хартия'97
В Гродно — сильный снегопад и 10-балльные пробки
Снег в областном центре будет идти до вечера.
В Гродно снова сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках. Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении дорожных условий, сообщает
В Гродно — снова сильный снегопад. Город встал в 10-балльных пробках. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают сопровождать снегоуборочную технику и просят горожан не оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы спецтехника смогла беспрепятственно проехать.
Водителей также просят выбирать безопасную скорость, а пешеходам до выхода на дорогу убедиться, что автомобили остановились, уступая дорогу.
По данным pogoda.by, в областном центре снег будет идти до вечера, а потом должен прекратиться. Весь день ожидаются сплошная облачность, сильные снег и ветер, а также метель.
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Снег в областном центре будет идти до вечера.
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