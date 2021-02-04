ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно — сильный снегопад и 10-балльные пробки

04.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Гродно — сильный снегопад и 10-балльные пробки

1
  • 4.02.2021, 11:23
  • 1,374
В Гродно — сильный снегопад и 10-балльные пробки
Фото: vk.com/grodnogai

Снег в областном центре будет идти до вечера.

В Гродно снова сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках. Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении дорожных условий, сообщает tut.by.

В Гродно — снова сильный снегопад. Город встал в 10-балльных пробках. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают сопровождать снегоуборочную технику и просят горожан не оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы спецтехника смогла беспрепятственно проехать.


Фото: vk.com/grodnogai

Водителей также просят выбирать безопасную скорость, а пешеходам до выхода на дорогу убедиться, что автомобили остановились, уступая дорогу.


По данным pogoda.by, в областном центре снег будет идти до вечера, а потом должен прекратиться. Весь день ожидаются сплошная облачность, сильные снег и ветер, а также метель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снег в областном центре будет идти до вечера.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нацбанке опровергли информацию об активной работе по созданию единой валюты Беларуси и РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by