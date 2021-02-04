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Германия облегчает визовый режим для пострадавших от режима белорусов

04.02.2021 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прежде всего речь идет о жертвах пыток и насилия.



Германия упрощает возможность получения визы для преследуемых граждан Беларуси. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. По данным издания, речь идет о "жертвах пыток", активистах, которым требуется защита и "преследуемых и ближайших членов их семей".

Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) в ответ на запрос депутата партии "Союз-90"/”Зеленые"" Мануэля Саррацина (Manuel Sarrazin). 

"Зеленые" приветствуют это решение как "знак солидарности с белорусским демократическим движением", пишет Süddeutsche Zeitung.

Напомним, Литва с 1 декабря 2020 года выдает свои национальные визы "для пострадавших от репрессий белорусов" бесплатно. Только с конца сентября по 1 декабря в Литву "по гуманитарным причинам" смогли въехать более 1300 белорусов.

При этом Польша и Литва еще в середине августа огранизовали гуманитарный коридор для жертв режима, которому в эти страны без визы смогли попасть тысячи людей.
 
 
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Прежде всего речь идет о жертвах пыток и насилия.
 
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