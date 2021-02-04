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Экс-главе IBU, которого подозревают в получении взяток от России, грозит 10 лет тюрьмы

04.02.2021 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, которого обвиняют в получении взяток от России, может попасть за решетку на 10 лет. Об этом заявил государственный прокурор Норвегии Трюдо Стангхелл.



Стангхелл сообщил, что, согласно норвежскому законодательству, за "грубую коррупцию" предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Он также подчеркнул, что для Нацоргана по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии дело Бессеберга является приоритетным. В расследовании этого кейса Норвегия сотрудничает с прокуратурой Австрии.

Вместе с тем прокуратура Норвегии не сотрудничает с комиссией по внутренним расследованиям IBU, которая также занимается делом Бессеберга. Стангхелл объяснил это тем, что комиссия была создана в частном порядке для расследования от имени IBU и норвежская прокуратура не может предоставить ей информацию о расследовании согласно норвежскому законодательству. Однако комиссия получила доступ к расследованию австрийской стороны.

В декабре 2019 года Всемирная антидопинговая ассоциация отстранила Россию от международных соревнований сроком на четыре года, однако вскоре этот срок сократили на год – до 16 декабря 2022 года. Причиной дисквалификации РФ стало то, что в переданных данных Московской лаборатории ВАДА обнаружила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Россию подозревали, в частности, в подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

28 января 2021 года независимая комиссия IBU опубликовала отчет по результатам внутреннего расследования. Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николя Реша заподозрили в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

Информаторы сообщили комиссии IBU, что российские спортивные чиновники в качестве взятки заказывали Бессебергу проституток.

Бессеберг возглавлял IBU с 1993-го по 2018 год. В апреле 2018 года австрийская полиция начала расследование случаев коррупции в IBU и возможных нарушений антидопинговых правил с 2012-го по 2017 год. Бессеберг и Реш были допрошены в качестве фигурантов расследования.
 
 
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Экс-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, которого обвиняют в получении взяток от России, может попасть за решетку на 10 лет. Об этом...
 
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