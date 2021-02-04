Отцепившийся вагон на большой скорости проехал по городу. Вот чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

Вагон отцепился от поезда и на большой скорости пронесся по Чебоксарам 2 февраля. Видео происшествия опубликовали на российском автопортале .

В ролике видно, как вагон проезжает на пересечении железнодорожных путей и автодороги на Гремячевском проезде. Позже, в паре километров от переезда, он врезался в локомотив возле Автозаправочного проезда.