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Отцепившийся вагон на большой скорости проехал по городу. Вот чем это закончилось
Источник материала: Tut.by
Вагон отцепился от поезда и на большой скорости пронесся по Чебоксарам 2 февраля. Видео происшествия опубликовали на российском
В ролике видно, как вагон проезжает на пересечении железнодорожных путей и автодороги на Гремячевском проезде. Позже, в паре километров от переезда, он врезался в локомотив возле Автозаправочного проезда.
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