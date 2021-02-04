«Я политик, а не модель». Как странные костюмы Ангелы Меркель помогли ей укрепить позиции у власти

Источник материала: Tut.by

Ангела Меркель руководила страной 15 лет. Дольше у власти в современной Европе не задерживалась еще ни одна женщина. За эти годы ей удалось добиться уважения немецкого народа и стать одной из самых могущественных дам в международной политике. Но, несмотря на свои достижения, недавно канцлер заявила, что уходит и не будет баллотироваться на очередной срок. «Нам нужно открыть новую страницу» — заявила она, комментируя свое решение.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу , фэшн-редактор LADY.TUT.BY , фэшн-редактор LADY.TUT.BY

Пока мировая общественность гадает, кто станет ее приемником, мы можем заглянуть в гардероб канцлера Германии и посмотреть, как скучная одежда добавляет очков на консервативном посту.

«Железная леди Германии»

Крупное издательство Daily Mail однажды метко описало подход канцлера к своему гардеробу: «Ангела Меркель — женщина с очень специфичным чувством стиля. Она знает, что ей нравится, и ей нравится то, что она знает».

Ее визитная карточка — подчеркнуто-небрежное отношение к своей внешности. Короткая стрижка, не требующая укладки, неизменный жакет на трех пуговицах в комплекте с прямыми брюками или юбкой до колена и скромные туфли на устойчивом каблуке — так выглядит знакомый нам образ канцлера. Анализируя имидж политика, стилисты часто упрекают ее за скудный гардероб и плохую посадку костюмов. И правда, глядя на первое лицо Германии, создается впечатление, будто ее одежда взята с чужого плеча.

Но в такой «небрежности» скрыт любопытный посыл. Мир политики до сих пор принадлежит мужчинам. Даже в прогрессивной Германии женщинам порой приходится бороться с гендерными стереотипами и доказывать, что они могут составить серьезную конкуренцию коллегам-мужчинам. Своим внешним видом Меркель говорит: «У меня есть дела поважнее, чем мода. Прежде всего я глава государства — серьезная, собранная и неэмоциональная. Мой гендер не важен».

Сухость и асексуальность образа, вероятно, осознанный имиджевый ход. Часто в женщинах видят образ жены и матери — слишком мягкий для большой политики. Глядя на Меркель таких ассоциаций не возникает. Перед нами первоклассный специалист, вся жизнь которого — работа на благо страны.

Попадание в ожидания электората

Ее стиль — точное отражение того, кого хотят видеть на руководящем посту приученные к порядку немцы: надежного специалиста, который не выкинет фокусов. Пусть такой подход к стилю может показаться скучным, но он работает.

Чтобы закрепить образ консервативного политика, Меркель исключительно редко экспериментирует с одеждой. Она годами остается верна одному фасону, меняя только цвета костюмов. В сети можно найти шуточный коллаж «90 оттенков Меркель», в котором собраны практически одинаковые по крою пиджаки.



Источник: pinterest.com

Канцлера сложно упрекнуть в расточительности: она часто появляется на публике в одной и той же одежде. Так, в 2014-м году в прессе широко обсуждали ее старенький кардиган. Впервые Ангела появилась в нем в 1996-м, потом в 2002-м и позже — в 2014-м. Тогда некоторые журналисты обвинили Меркель в прижимистости, однако сторонники канцлера смогли обратить пикантную ситуацию в плюс.

Они отметили, что если бы Меркель не была женщиной, этот «промах» вообще остался незамеченным, ведь никто не считает, сколько раз в одном костюме появляются политики-мужчины. В итоге неприятные публикации просто «смыло» потоком статей, восхваляющих рациональный подход канцлера к личным тратам. Прижимистые немцы оценили бережливость и в очередной раз убедились: такой политик точно не станет разворовывать бюджет.

Меркель — трендсеттер

По воле случая Ангела Меркель опередила время и стала иконой сразу двух новомодных течений. Благодаря своей нелюбви к моде, она оказалась у истоков популярного сейчас подхода к шопингу — осознанного потребления. Приверженцы этого течения не покупают лишнего без крайней необходимости, игнорирую модные тренды, зная, что они мимолетны и тратят деньги не на одежду, а на образование и впечатления.

Второе направление, за которым также стоит тень Меркель — современное прочтение популярного в восьмидесятые стиля «power dressing». Дизайнеры, создающие такую одежду, добавляют в женский костюм элементы мужского силуэта. Например, гиперболизируют линию плеча или добавляют широкий лацкан на жакеты. Сегодня такие модели можно увидеть, например, у известного модного дома Balenciaga.

Ангела Меркель — уникальный пример того, как благодаря интеллекту и таланту можно стать иконой стиля, даже противясь этому. Посмотрим, удастся ли повторить успех ее приемнику.