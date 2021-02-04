Волейболистки «Минчанки» проиграли красноярскому «Енисею»

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» уступили в перенесённом матче 19-го тура российской Суперлиги.

Дома команда Станислава Саликова проиграла красноярскому «Енисею» – 0:3. Лучшей в составе «Минчанки» стала Татьяна Маркевич, набравшая 11 очков. Для белорусок это поражение стало вторым подряд и девятым в сезоне. Команда осталась на 12-й позиции в таблице. Две следующие встречи «Минчанка» проведёт в Краснодаре против местного «Динамо». Игры запланированы на 9 и 10 февраля.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram