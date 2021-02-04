ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волейболистки «Минчанки» проиграли красноярскому «Енисею»

04.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» проиграли красноярскому «Енисею»

Волейболистки «Минчанки» уступили в перенесённом матче 19-го тура российской Суперлиги.

Дома команда Станислава Саликова проиграла красноярскому «Енисею» – 0:3. Лучшей в составе «Минчанки» стала Татьяна Маркевич, набравшая 11 очков. Для белорусок это поражение стало вторым подряд и девятым в сезоне. Команда осталась на 12-й позиции в таблице. Две следующие встречи «Минчанка» проведёт в Краснодаре против местного «Динамо». Игры запланированы на 9 и 10 февраля.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистки «Минчанки» уступили в перенесённом матче 19-го тура российской Суперлиги. Дома команда Станислава Саликова проиграла красноярскому «Енисею» – 0:3....
 
Новости дня
Новости разные
 
Жыхар Менску спрабаваў увезьці ва Ўкраіну дэталі для танкаў. СБУ завяла справу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by