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Волейболистки «Минчанки» проиграли красноярскому «Енисею»
Источник материала: ОНТ
Волейболистки «Минчанки» уступили в перенесённом матче 19-го тура российской Суперлиги.
Дома команда Станислава Саликова проиграла красноярскому «Енисею» – 0:3. Лучшей в составе «Минчанки» стала Татьяна Маркевич, набравшая 11 очков. Для белорусок это поражение стало вторым подряд и девятым в сезоне. Команда осталась на 12-й позиции в таблице. Две следующие встречи «Минчанка» проведёт в Краснодаре против местного «Динамо». Игры запланированы на 9 и 10 февраля.
Фото: БЕЛТА
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Волейболистки «Минчанки» уступили в перенесённом матче 19-го тура российской Суперлиги. Дома команда Станислава Саликова проиграла красноярскому «Енисею» – 0:3....
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