Уникальную операцию провели в Америке: 19-летнему парню пересадили донорские руки и лицо

Источник материала: ОНТ

Уникальную операцию провели в Америке. Молодому человеку пересадили донорские руки и лицо.

Пациента зовут Джо. Ему всего 19 лет. Парень пострадал, когда ехал за рулем домой после ночной смены. Заснул за рулем, в это время автомобиль потерял управление и перевернулся. Начался пожар. Водителя успели вытащить до взрыва, но он сильно обгорел. Была кома, множество операций по пересадке кожи. Спустя время медики решились на смелый шаг и начали искать донора. Результат с пересадкой рук и лица уже назвали успешным.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram