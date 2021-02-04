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Уникальную операцию провели в Америке: 19-летнему парню пересадили донорские руки и лицо

04.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уникальную операцию провели в Америке: 19-летнему парню пересадили донорские руки и лицо

Уникальную операцию провели в Америке. Молодому человеку пересадили донорские руки и лицо.

Пациента зовут Джо. Ему всего 19 лет. Парень пострадал, когда ехал за рулем домой после ночной смены. Заснул за рулем, в это время автомобиль потерял управление и перевернулся. Начался пожар. Водителя успели вытащить до взрыва, но он сильно обгорел. Была кома, множество операций по пересадке кожи. Спустя время медики решились на смелый шаг и начали искать донора. Результат с пересадкой рук и лица уже назвали успешным.


 

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Уникальную операцию провели в Америке. Молодому человеку пересадили донорские руки и лицо. Пациента зовут Джо. Ему всего 19 лет. Парень пострадал, когда ехал за...
 
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