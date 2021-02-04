Чемпионат Беларуси по хоккею: минская «Юность» сыграет с оршанским «Локомотивом»

Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе – четыре матча.

Минская «Юность», лидирующая в турнирной таблице, сыграет с оршанским «Локомотивом». В Гродно «Неман» примет хоккеистов солигорского «Шахтёра». «Динамо-Молодечно» встретится с Могилёвом. Эти матчи стартуют в 19:00. А в 18:45 на лёд выйдут жлобинский «Металлург» и «Гомель». У лидера чемпионата, минской «Юности», 94 очка. На три меньше у идущего вторым «Шахтёра». 87 баллов – у «Гомеля».

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram