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Чемпионат Беларуси по хоккею: минская «Юность» сыграет с оршанским «Локомотивом»
Источник материала: ОНТ
Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе – четыре матча.
Минская «Юность», лидирующая в турнирной таблице, сыграет с оршанским «Локомотивом». В Гродно «Неман» примет хоккеистов солигорского «Шахтёра». «Динамо-Молодечно» встретится с Могилёвом. Эти матчи стартуют в 19:00. А в 18:45 на лёд выйдут жлобинский «Металлург» и «Гомель». У лидера чемпионата, минской «Юности», 94 очка. На три меньше у идущего вторым «Шахтёра». 87 баллов – у «Гомеля».
Фото: БЕЛТА
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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе – четыре матча. Минская «Юность», лидирующая в турнирной таблице, сыграет с оршанским...
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