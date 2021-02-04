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Чемпионат Беларуси по хоккею: минская «Юность» сыграет с оршанским «Локомотивом»

04.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею: минская «Юность» сыграет с оршанским «Локомотивом»

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе – четыре матча. 

Минская «Юность», лидирующая в турнирной таблице, сыграет с оршанским «Локомотивом». В Гродно «Неман» примет хоккеистов солигорского «Шахтёра». «Динамо-Молодечно» встретится с Могилёвом. Эти матчи стартуют в 19:00. А в 18:45 на лёд выйдут жлобинский «Металлург» и «Гомель». У лидера чемпионата, минской «Юности», 94 очка. На три меньше у идущего вторым «Шахтёра». 87 баллов – у «Гомеля».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе – четыре матча.  Минская «Юность», лидирующая в турнирной таблице, сыграет с оршанским...
 
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