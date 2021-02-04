Наводнение в Измире: затоплены более полутора тысяч домов, есть жертвы

Источник материала: ОНТ

Список стран, где отмечены сильные наводнения, пополнила Турция. Есть и жертвы паводков.

Из-за обильных осадков реки вышли из берегов на западе страны. Больше всего пострадал третий по численности город Турции – Измир. Затоплены более полутора тысяч домов. На дорогах застряли сотни автомобилей. Ливень шел всего несколько часов, но создал просто катастрофическую ситуацию. Погибли два человека, десятки людей пропали без вести. По сообщениям синоптиков, за день осадков в Измире выпало в полтора раза больше месячной нормы. Наводнение стало самым крупным в этом регионе за последние 30 лет.

Фото: turkeyforfriends.com

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