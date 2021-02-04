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Гандбольный клуб «Мешков Брест» сыграет домашний матч с немецким «Фленсбургом»
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня возобновит выступление в Лиге чемпионов. Команде Рауля Алонсо предстоит сыграть домашний матч с немецким «Фленсбургом».
В Германии соперники уже встречались – в ноябре была ничья со счетом 29:29. Брестчанам в ответной игре не помогут травмированные российские легионеры Александр Шкуринский и Дмитрий Санталов.
Отметим, что «Мешков Брест» почти год не проигрывает на домашней арене и сегодня может довести эту серию до 17-ти матчей. Начало поединка с «Фленсбургом» в 20:45.
Фото: БГК «Мешков Брест»
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня возобновит выступление в Лиге чемпионов. Команде Рауля Алонсо предстоит сыграть домашний матч с немецким «Фленсбургом». В...
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