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Гандбольный клуб «Мешков Брест» сыграет домашний матч с немецким «Фленсбургом»

04.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» сыграет домашний матч с немецким «Фленсбургом»

Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня возобновит выступление в Лиге чемпионов. Команде Рауля Алонсо предстоит сыграть домашний матч с немецким «Фленсбургом».

В Германии соперники уже встречались – в ноябре была ничья со счетом 29:29. Брестчанам в ответной игре не помогут травмированные российские легионеры Александр Шкуринский и Дмитрий Санталов. 

Отметим, что «Мешков Брест» почти год не проигрывает на домашней арене и сегодня может довести эту серию до 17-ти матчей. Начало поединка с «Фленсбургом» в 20:45.

Фото: БГК «Мешков Брест»

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Теги: Брест
 
 
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня возобновит выступление в Лиге чемпионов. Команде Рауля Алонсо предстоит сыграть домашний матч с немецким «Фленсбургом». В...
 
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