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Госсоветника и фактического руководителя Мьянмы обвиняют в незаконном ввозе раций
Источник материала: ОНТ
Новости из Мьянмы. Госсоветнику и фактическому руководителю страны Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения в незаконном ввозе раций.
Проведены обыски. Как оказалось, устройства ввезли без спецразрешений. На время расследования - госсоветник под домашним арестом.
Напомним, в понедельник произошел госпереворот. Страну под контроль взяли военные, не довольные результатами парламентских выборов в ноябре. Многие жители страны не поддерживают переворот. Медработники в знак протеста носят красные ленточки, остальные выходят на улицы с кастрюлями и сковородками и шумом выражают недовольство.
Фото: U Aung / Xinhua / Global Look Press
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Новости из Мьянмы. Госсоветнику и фактическому руководителю страны Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения в незаконном ввозе раций. Проведены обыски. Как оказалось,...
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