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Госсоветника и фактического руководителя Мьянмы обвиняют в незаконном ввозе раций

04.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госсоветника и фактического руководителя Мьянмы обвиняют в незаконном ввозе раций

Новости из Мьянмы. Госсоветнику и фактическому руководителю страны Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения в незаконном ввозе раций.

Проведены обыски. Как оказалось, устройства ввезли без спецразрешений. На время расследования - госсоветник под домашним арестом. 

Напомним, в понедельник произошел госпереворот. Страну под контроль взяли военные, не довольные результатами парламентских выборов в ноябре. Многие жители страны не поддерживают переворот. Медработники в знак протеста носят красные ленточки, остальные выходят на улицы с кастрюлями и сковородками и шумом выражают недовольство.

Фото: U Aung / Xinhua / Global Look Press

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Новости из Мьянмы. Госсоветнику и фактическому руководителю страны Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения в незаконном ввозе раций. Проведены обыски. Как оказалось,...
 
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