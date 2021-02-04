Александр Лукашенко отметил значительный прогресс в развитии сотрудничества с Узбекистаном

Источник материала: ОНТ

В развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном отмечается весомый прогресс. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, пишет БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул большой вклад дипломата в развитие связей двух стран.

Также Александр Лукашенко пожелал послу дальнейших успехов в работе.

ФОТО: БЕЛТА





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