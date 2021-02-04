|
Александр Лукашенко отметил значительный прогресс в развитии сотрудничества с Узбекистаном
Источник материала: ОНТ
В развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном отмечается весомый прогресс. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране,
Глава государства подчеркнул большой вклад дипломата в развитие связей двух стран.
Также Александр Лукашенко пожелал послу дальнейших успехов в работе.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном отмечается весомый прогресс. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)