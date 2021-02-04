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Авария на Запорожской ТЭС: город Энергодар на ночь остался без воды и света

04.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария на Запорожской ТЭС: город Энергодар на ночь остался без воды и света

Авария на крупнейшей тепловой электростанции Украины. Без электричества и воды на ночь остался целый город Энергодар, а также соседние населенные пункты.

Около 20:00 на крупнейшей Запорожской теплоэлектростанции сработала аварийная защита сразу на трех блоках, они отключились. А над ТЭС поднялась огромная туча неприятно пахнущего пара, было слышно гудение. По некоторым данным, на станции сначала произошел взрыв, потом начался пожар, весь город оказался в дыму. Пропал свет, вода и отопление. В Минэнерго Украины сообщили, что аварийное отключение на ТЭС произошло из-за замыкания в одной из подстанций. Как заявил мэр Энергодара, инцидент не повлиял на работу рядом расположенной АЭС.

Запорожская ТЭC вырабатывает около четверти всей электроэнергии в стране. Однако энергетики давно предупреждали о плачевном состоянии не только её, но и многих других ТЭС, и вероятности серьезных аварий из-за нарушения графика проведения регламентных работ. 

Фото: соцсети

 

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Авария на крупнейшей тепловой электростанции Украины. Без электричества и воды на ночь остался целый город Энергодар, а также соседние населенные пункты. Около 20:00...
 
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