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Верховный суд начинает рассматривать дело по обвинению бывших топ-менеджером Белгазпромбанка
Источник материала: ОНТ
Верховный суд начинает рассматривать самое крупное коррупционное дело в современной Беларуси – дело по обвинению бывших топ-менеджером Белгазпромбанка. Сегодня – предварительное судебное заседание.
Оно проходит в суде Московского района столицы. На этапе следствия с обвиняемыми Бадеем, Добролётом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком были заключены досудебные соглашения о взаимодействии. Они признали вину и согласились сотрудничать со следствием, сегодня это проверяют в суде. Главный фигурант – бывший председатель правления банка Виктор Бабарико – вину не признал. Сегодня его в суде нет. Всех обвиняют в получении крупных взяток и легализации доходов, полученных преступных путем. И оба состава преступления – в особо крупном размере.
Установлено, что, будучи председателем правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико организовал из числа своих заместителей группу для систематического получения незаконных денег от коммерческих организаций,
Фото: БЕЛТА
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Верховный суд начинает рассматривать самое крупное коррупционное дело в современной Беларуси – дело по обвинению бывших топ-менеджером Белгазпромбанка. Сегодня...
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