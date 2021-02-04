Верховный суд начинает рассматривать дело по обвинению бывших топ-менеджером Белгазпромбанка

Источник материала: ОНТ

Верховный суд начинает рассматривать самое крупное коррупционное дело в современной Беларуси – дело по обвинению бывших топ-менеджером Белгазпромбанка. Сегодня – предварительное судебное заседание.

Оно проходит в суде Московского района столицы. На этапе следствия с обвиняемыми Бадеем, Добролётом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком были заключены досудебные соглашения о взаимодействии. Они признали вину и согласились сотрудничать со следствием, сегодня это проверяют в суде. Главный фигурант – бывший председатель правления банка Виктор Бабарико – вину не признал. Сегодня его в суде нет. Всех обвиняют в получении крупных взяток и легализации доходов, полученных преступных путем. И оба состава преступления – в особо крупном размере.

Установлено, что, будучи председателем правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико организовал из числа своих заместителей группу для систематического получения незаконных денег от коммерческих организаций, пишет БЕЛТА. С 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го данная группа незаконно получила от коммерческих организаций не менее Br30 млн 491 тыс.

Фото: БЕЛТА

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