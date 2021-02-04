Обильные снегопады в Беларуси: в усиленном режиме работают дорожные службы и ГАИ

Источник материала: ОНТ

Обильный снегопад накрыл сегодня большую часть страны. В центральных районах объявлен оранжевый уровень опасности, в усиленном режиме работают дорожные службы и ГАИ.

Ухудшение погоды сказалось на дорожных условиях: снизилась скорость движения, возникли заторы. В Минске затруднено движение общественного транспорта, на трёх маршрутах вынуждено остановились троллейбусы. Хотя сейчас в столице невысокий бал пробок – всего лишь 4. С утра на расчистке улиц работает около 630 единиц спецтехники. Колонны уборочной техники в Гродно сопровождают инспекторы ГАИ. По прогнозу, мокрый снег днём накроет Минскую, Могилевскую и Гомельскую области. А к выходным существенно похолодает – ночью до -20°C.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram