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Обильные снегопады в Беларуси: в усиленном режиме работают дорожные службы и ГАИ

04.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обильные снегопады в Беларуси: в усиленном режиме работают дорожные службы и ГАИ

Обильный снегопад накрыл сегодня большую часть страны. В центральных районах объявлен оранжевый уровень опасности, в усиленном режиме работают дорожные службы и ГАИ.

Ухудшение погоды сказалось на дорожных условиях: снизилась скорость движения, возникли заторы. В Минске затруднено движение общественного транспорта, на трёх маршрутах вынуждено остановились троллейбусы. Хотя сейчас в столице невысокий бал пробок – всего лишь 4. С утра на расчистке улиц работает около 630 единиц спецтехники. Колонны уборочной техники в Гродно сопровождают инспекторы ГАИ. По прогнозу, мокрый снег днём накроет Минскую, Могилевскую и Гомельскую области. А к выходным существенно похолодает – ночью до -20°C.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Обильный снегопад накрыл сегодня большую часть страны. В центральных районах объявлен оранжевый уровень опасности, в усиленном режиме работают дорожные службы и...
 
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