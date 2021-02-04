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Кошка рассмешила Сеть смешной позой и сходством с пингвином
Источник материала: ОНТ
10-летняя кошка Пегги Пингвин стала звездой соцсетей после того, как хозяева опубликовали ролик с ее участием в TikTok,
Толстая кошка покорила Сеть своей необычной позой, которая вместе с черно-белым окрасом делает ее похожей на пингвина. По словам хозяйки Пегги, животное появилось в их семье около шести лет назад. Кошка часто стоит и сидит на задних лапах.
«Наполовину кошка, наполовину пингвин», «Почему она выглядит словно какой-то мафиози?» – написали пользователи в комментариях.
ФОТО: «Ридус»
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10-летняя кошка Пегги Пингвин стала звездой соцсетей после того, как хозяева опубликовали ролик с ее участием в TikTok, пишет портал «Ридус». Толстая кошка покорила...
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