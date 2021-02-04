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Кошка рассмешила Сеть смешной позой и сходством с пингвином

04.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка рассмешила Сеть смешной позой и сходством с пингвином

10-летняя кошка Пегги Пингвин стала звездой соцсетей после того, как хозяева опубликовали ролик с ее участием в TikTok, пишет портал «Ридус». 

Толстая кошка покорила Сеть своей необычной позой, которая вместе с черно-белым окрасом делает ее похожей на пингвина. По словам хозяйки Пегги, животное появилось в их семье около шести лет назад. Кошка  часто стоит и сидит на задних лапах.


«Наполовину кошка, наполовину пингвин», «Почему она выглядит словно какой-то мафиози?» – написали пользователи в комментариях. 

ФОТО: «Ридус» 

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10-летняя кошка Пегги Пингвин стала звездой соцсетей после того, как хозяева опубликовали ролик с ее участием в TikTok, пишет портал «Ридус».  Толстая кошка покорила...
 
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