Какие болезни может вызвать сухость кожи?

Источник материала: ОНТ

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала « Пятому каналу», какие заболевания могут быть спровоцированы сухостью кожи.

Пациентам со склонностью к сухости необходимо использовать специальные средства лечебной косметики – либо постоянно после душа, либо два-три раза в неделю. Врач добавила, что такие меры могут привести к более легкому течению кожных заболеваний и предотвратить их обострение осенью и зимой.

ФОТО: superladies.ru





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram