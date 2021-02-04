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Какие болезни может вызвать сухость кожи?
Источник материала: ОНТ
Врач-дерматолог Екатерина Вертиева
Пациентам со склонностью к сухости необходимо использовать специальные средства лечебной косметики – либо постоянно после душа, либо два-три раза в неделю. Врач добавила, что такие меры могут привести к более легкому течению кожных заболеваний и предотвратить их обострение осенью и зимой.
ФОТО: superladies.ru
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Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала «Пятому каналу», какие заболевания могут быть спровоцированы сухостью кожи. Пациентам со склонностью к сухости...
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