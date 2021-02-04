|
Богданкевич: «Перспектив у ипотеки в Беларуси пока нет»
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-председатель Национального банка – о введении ипотечного кредита на жилье.
ФОТО
На этой неделе Беларусбанк
Это нововведение, если вспомнить заявление Министерства экономики, сделанное в 2019 году, призвано активировать ипотечное кредитование в Беларуси. Случится ли прогнозируемая активация? Экс-глава Национального банка Станислав Богданкевич считает, что о развитии ипотеки сейчас говорить не приходится.
– Предложенные условия неплохие, кроме одного пункта – «21 процент годовых», – считает банкир. – Разве кто-то это потянет?! Это явно завышенная процентная ставка, с ней у ипотеки не будет перспектив. С позиции экономики, размер кредита до 100 процентов стоимости жилья тоже не очень хорошо. Потому что собственная доля в любых инвестициях всегда гарантирует устойчивость этих инвестиций.
По мнению Станислава Богданкевича, государство, если бы хотело развивать ипотеку, должно было взять процентную ставку на бюджет. Установить, к примеру, инфляционный налог максимум 10 процентов, а то и меньше.
– Для того чтобы ипотека работала, нужно восстанавливать экономику и повышать уровень доходов населения, – резюмировал экс-председатель Национального банка. – А у нас крупные компании сегодня находятся на грани банкротства. Да они уже были бы банкротами, если бы не ежегодная помощь от государства.
У белорусской экономики сейчас, по существу, нулевые темпы роста, она на грани коллапса. Убыточные деревообработка, металлургия, машиностроение, а это нужно обязательно учитывать, если ориентироваться на мировые стандарты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный банкир прокомментировал введение ипотечного кредита на жилье.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)