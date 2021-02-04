Сотрудник ГАИ помог починить неисправную машину

Источник материала: Onliner

На перекрестке проспекта Машерова и улицы Заславской экипаж ГАИ Центрального РУВД г. Минска заметил автомобиль, стоящий на «аварийке». Оказалось, что машина заглохла и не смогла своим ходом двигаться дальше.

Как пишет пресс-служба ГАИ, инспектору ДПС удалось установить причину поломки. Он помог устранить неполадку. Мужчина поблагодарил сотрудника за оказанную помощь и дальше продолжил свой путь. На видео можно заметить, что машина ГАИ стала в правом ряду с синими маячками, прикрыв таким образом заглохшую легковушку.