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Сотрудник ГАИ помог починить неисправную машину

04.02.2021 13:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На перекрестке проспекта Машерова и улицы Заславской экипаж ГАИ Центрального РУВД г. Минска заметил автомобиль, стоящий на «аварийке». Оказалось, что машина заглохла и не смогла своим ходом двигаться дальше. 

Как пишет пресс-служба ГАИ, инспектору ДПС удалось установить причину поломки. Он помог устранить неполадку. Мужчина поблагодарил сотрудника за оказанную помощь и дальше продолжил свой путь. На видео можно заметить, что машина ГАИ стала в правом ряду с синими маячками, прикрыв таким образом заглохшую легковушку.

 
Теги: Минск
 
 
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На перекрестке проспекта Машерова и улицы Заславской экипаж ГАИ Центрального РУВД г. Минска заметил автомобиль, стоящий на «аварийке». Оказалось, что машина...
 
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