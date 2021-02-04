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НАУ: возобновилась работа по введению единой валюты с Россией. Нацбанк: фейк

04.02.2021 13:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Канал «Народное антикризисное управление» сообщил сегодня о возобновлении в ускоренном темпе работы по введению единой валюты с Россией. В свою очередь белорусский Нацбанк прокомментировал ТАСС эту информацию, сообщив, что ничего подобного не происходит. Вот какие версии выдвинули стороны.

НАУ напомнил недавние слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева: «Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал Союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться. Темпы движения могут быть разные». И ссылаясь на свои «абсолютно надежные источники» в НБ, заявил, что возобновилась активная работа по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией: «Судя по нашей информации, над этим работают в ускоренном темпе. Пока не ясно, идет ли речь о создании эмиссионных центров как в Беларуси, так и России, или о полной зависимости финансовой системы страны от Кремля».

Нацбанк, отвечая на вопрос ТАСС, отреагировал так: «Грубо состряпали очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью. На данном этапе предметного обсуждения о единой валюте и едином эмиссионном центре не ведется». 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Канал «Народное антикризисное управление» сообщил сегодня о возобновлении в ускоренном темпе работы по введению единой валюты с Россией. В свою очередь...
 
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