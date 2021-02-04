Заседание Евразийского межправсовета: подробности

Источник материала: Sputnik Беларусь

5 февраля в Алматы пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств – членов ЕАЭС.

Об итогах заседания Евразийского межправсовета, а также о планах работы Евразийской экономической комиссии в 2021 году расскажет:

помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия МАЛКИНА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в пятницу, 5 февраля, в 14:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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