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Заседание Евразийского межправсовета: подробности
04.02.2021 13:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
5 февраля в Алматы пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств – членов ЕАЭС.
Об итогах заседания Евразийского межправсовета, а также о планах работы Евразийской экономической комиссии в 2021 году расскажет:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в пятницу, 5 февраля, в 14:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В пятницу, 5 февраля, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва – Алматы – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан пройдет...
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