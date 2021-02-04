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Россиянам посоветовали готовиться к дальнейшему повышению налогов

04.02.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россиянам посоветовали готовиться к дальнейшему повышению налогов
Иллюстративное фото
Российские власти в условиях падения доходов бюджета могут продолжить в ближайшем будущем повышать налоговую нагрузку на бизнес, полагает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

По итогам 2020 года федеральная казна потеряла 34% нефтегазовых сборов, или 2,7 трлн рублей.

В номинальном выражении нефтегазовые доходы бюджета скатились на уровень 2017 года, а в относительном - меньше 5% ВВП - рухнули до исторического минимума.

Для сравнения: в 2019 году сырьевая рента принесла в бюджет около 7% ВВП, годом ранее - больше 8% ВВП, а в «тучные нулевые» - до 10% ВВП.

Рекордно низкой оказалась и доля нефтегаза в общих доходах - 28%. Недобор углеводородной ренты государство компенсировало увеличением ненефтегазовых доходов, которые, несмотря на рецессию и пандемию, выросли на 1,224 трлн рублей, до 13,487 трлн.

Доля налогов и сборов в структуре ВВП упала почти до исторических минимумов, констатирует Софья Донец.

«Будут ли в такой ситуации у Минфина стимулы повышать налоговую нагрузку? Я думаю, что очевидный ответ заключается в том, что да», - предупреждает эксперт.


В конце декабря министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство «однозначно» не будет больше увеличивать налоговую нагрузку, ссылаясь на то, что власти уже провели очень серьезные маневры в налоговой системе и «надо немножко сбавить пыл».

Но опыт последних лет показывает, что обещания - не помеха, если бюджет трещит по швам.

В 2018 году власти провели пенсионную реформу, чтобы сэкономить на ежегодном трансферте в ПФР. С 2019 года до 20% был повышен НДС ради финансирования «майских указов» Владимира Путина стоимостью 25 триллионов рублей.

В 2020-м Россия стала едва ли не единственной в мире страной, повысившей налоги в кризис.

Для физических лиц была введена прогрессивная шкала НДФЛ: люди с доходами от 5 млн рублей в год будут платить 15% вместо 13%.

Одновременно вводится налог на доход с банковских вкладов. В 3,5 раза повышается НДПИ для металлургов и производителей удобрений, на 20% - акциз на сигареты.

Все эти меры, по оценкам Минфина, принесут в бюджет 2 триллиона рублей за три года.

Вопросом остается то, какому сектору придется раскошелиться следующим - нефтегазовому или ненефтегазовому. «Скорее всего, мы увидим смесь того и другого», - считает Донец (ее цитирует Reuters).

 Прошлый год бюджет завершил с дырой размером 4,5% ВВП, а его зависимость от нефтяных цен резко выросла: если в 2019-м казна балансировалась при Urals по 50 долларов за баррель, то 2020-м уже требовалось 80 долларов, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Именно этот фактор - невозможность свести доходы с расходами при текущих ценах на углеводороды - толкает власти к осторожности в принятии бюджетных рисков и сокращению расходов в 2021 году, рассуждает Орлова, добавляя, что это затормозит восстановление экономики после худшего за 11 лет падения.
 
 
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Для физических лиц была введена прогрессивная шкала НДФЛ.
 
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