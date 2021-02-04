Источник материала: UDF

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«Будут ли в такой ситуации у Минфина стимулы повышать налоговую нагрузку? Я думаю, что очевидный ответ заключается в том, что да», - предупреждает эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиянам посоветовали готовиться к дальнейшему повышению налогов Для физических лиц была введена прогрессивная шкала НДФЛ.

По итогам 2020 года федеральная казна потеряла 34% нефтегазовых сборов, или 2,7 трлн рублей.В номинальном выражении нефтегазовые доходы бюджета скатились на уровень 2017 года, а в относительном - меньше 5% ВВП - рухнули до исторического минимума.Для сравнения: в 2019 году сырьевая рента принесла в бюджет около 7% ВВП, годом ранее - больше 8% ВВП, а в «тучные нулевые» - до 10% ВВП.Рекордно низкой оказалась и доля нефтегаза в общих доходах - 28%. Недобор углеводородной ренты государство компенсировало увеличением ненефтегазовых доходов, которые, несмотря на рецессию и пандемию, выросли на 1,224 трлн рублей, до 13,487 трлн.Доля налогов и сборов в структуре ВВП упала почти до исторических минимумов, констатируетВ конце декабря министр финансовговорил, что правительство «однозначно» не будет больше увеличивать налоговую нагрузку, ссылаясь на то, что власти уже провели очень серьезные маневры в налоговой системе и «надо немножко сбавить пыл».Но опыт последних лет показывает, что обещания - не помеха, если бюджет трещит по швам.В 2018 году власти провели пенсионную реформу, чтобы сэкономить на ежегодном трансферте в ПФР. С 2019 года до 20% был повышен НДС ради финансирования «майских указов»стоимостью 25 триллионов рублей.В 2020-м Россия стала едва ли не единственной в мире страной, повысившей налоги в кризис.Для физических лиц была введена прогрессивная шкала НДФЛ: люди с доходами от 5 млн рублей в год будут платить 15% вместо 13%.Одновременно вводится налог на доход с банковских вкладов. В 3,5 раза повышается НДПИ для металлургов и производителей удобрений, на 20% - акциз на сигареты.Все эти меры, по оценкам Минфина, принесут в бюджет 2 триллиона рублей за три года.Вопросом остается то, какому сектору придется раскошелиться следующим - нефтегазовому или ненефтегазовому. «Скорее всего, мы увидим смесь того и другого», - считает Донец (ее цитирует Reuters).Прошлый год бюджет завершил с дырой размером 4,5% ВВП, а его зависимость от нефтяных цен резко выросла: если в 2019-м казна балансировалась при Urals по 50 долларов за баррель, то 2020-м уже требовалось 80 долларов, оценивает главный экономист Альфа-банкаИменно этот фактор - невозможность свести доходы с расходами при текущих ценах на углеводороды - толкает власти к осторожности в принятии бюджетных рисков и сокращению расходов в 2021 году, рассуждает Орлова, добавляя, что это затормозит восстановление экономики после худшего за 11 лет падения.