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Сенат США потребовал разобраться с «богатством Путина»

04.02.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сенат США потребовал разобраться с «богатством Путина»
Фото: Укринформ
Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект о санкциях против России за ситуацию вокруг Алексея Навального, который был отправлен за решетку после неудачной попытки убийства боевым отравляющим веществом.

Акт о привлечении России к ответственности за зловредную деятельность (Holding Russia Accountable for Malign Activities Act) был внесен республиканцами Марком Рубио и Миттом Ромни, а также демократами Беном Кардином, Крисом Кунсом, Крисом ван Холленом и Диком Дурбиным.

Документ, размещенный на сайте Рубио, требует ввести персональные санкции, включая заморозку активов и визовые запреты, в отношении российских «чиновников» (включая бывших), а также других лиц, действовавших от имени правительства РФ и причастных к отравлению Навального и попыткам скрыть этот факт впоследствии.

Для определения круга таких граждан Белый дом должен представить конгрессу доклад в течение 90 дней после принятия законопроекта.

В течение 180 дней администрации также поручается подготовить доклад об «источниках и размерах личного благосостояния президента Владимира Путина и членов его семьи».

Доклад должен включать оценку активов Путина, данные об его инвестициях, банковских счетах и прочих бизнес-интересах.

Законопроект также призывает Госдепартамент убедить Германию отказаться от поддержки проекта «Северный поток-2», который, как считают конгрессмены, «поддержит правительство, убивающее своих граждан».

Согласно акту, президент США должен вынести определение: нарушала ли Россия международные обязательства по химическому оружию, когда в августе использовала яд из семейства «Новичок» для отравления Алексея Навального.

 Если администрация вынесет положительное решение, то президент должен наложить на Россию санкции в рамках Акта о контроле и уничтожении химического и биологического оружия 1991 года.

Законопроект призван «заставить Путина и его бандитов заплатить цену за коррупцию и преследование оппонентов», заявил Рубио, который стал ключевым инициатором документа и анонсировал его в день суда над Навальным 2 февраля.

«Правительство Путина имеет долгую и отвратительную историю убийств и покушений на убийства с целью заставить молчать граждан России дома и за границей», - прокомментировал законопроект Кунс.


«Теперь российские граждане выходят на мирные протесты против заключения Навального в тюрьму в своей стране. Но вместо того, чтобы прислушаться к их жаблобам, спецслужбы Путина ответили необоснованной жестокостью и арестовали тысячи человек», - сказал сенатор.


Он добавил, что поддержанный обеими партиями закон призван «привлечь к ответственности Путина и его ближний круг», а также послать ясный сигнал о том, что правительство РФ должно «немедленно освободить Навального и прекратить репрессии».
 
 
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Законопроект призван «заставить Путина и его бандитов заплатить цену за коррупцию.
 
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