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«Правительство Путина имеет долгую и отвратительную историю убийств и покушений на убийства с целью заставить молчать граждан России дома и за границей», - прокомментировал законопроект Кунс.

«Теперь российские граждане выходят на мирные протесты против заключения Навального в тюрьму в своей стране. Но вместо того, чтобы прислушаться к их жаблобам, спецслужбы Путина ответили необоснованной жестокостью и арестовали тысячи человек», - сказал сенатор.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сенат США потребовал разобраться с «богатством Путина» Законопроект призван «заставить Путина и его бандитов заплатить цену за коррупцию.

Акт о привлечении России к ответственности за зловредную деятельность (Holding Russia Accountable for Malign Activities Act) был внесен республиканцами, а также демократамиДокумент, размещенный на сайте Рубио, требует ввести персональные санкции, включая заморозку активов и визовые запреты, в отношении российских «чиновников» (включая бывших), а также других лиц, действовавших от имени правительства РФ и причастных к отравлению Навального и попыткам скрыть этот факт впоследствии.Для определения круга таких граждан Белый дом должен представить конгрессу доклад в течение 90 дней после принятия законопроекта.В течение 180 дней администрации также поручается подготовить доклад об «источниках и размерах личного благосостояния президентаи членов его семьи».Доклад должен включать оценку активов Путина, данные об его инвестициях, банковских счетах и прочих бизнес-интересах.Законопроект также призывает Госдепартамент убедить Германию отказаться от поддержки проекта «Северный поток-2», который, как считают конгрессмены, «поддержит правительство, убивающее своих граждан».Согласно акту, президент США должен вынести определение: нарушала ли Россия международные обязательства по химическому оружию, когда в августе использовала яд из семейства «Новичок» для отравленияЕсли администрация вынесет положительное решение, то президент должен наложить на Россию санкции в рамках Акта о контроле и уничтожении химического и биологического оружия 1991 года.Законопроект призван «заставить Путина и его бандитов заплатить цену за коррупцию и преследование оппонентов», заявил Рубио, который стал ключевым инициатором документа и анонсировал его в день суда над Навальным 2 февраля.Он добавил, что поддержанный обеими партиями закон призван «привлечь к ответственности Путина и его ближний круг», а также послать ясный сигнал о том, что правительство РФ должно «немедленно освободить Навального и прекратить репрессии».