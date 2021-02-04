ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Успейте купить: аналитик назвал сроки девальвации доллара

04.02.2021 13:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Успейте купить: аналитик назвал сроки девальвации доллара
Иллюстративное фото
Опрошенные телеканалом «360» экономисты посоветовали выбирать для краткосрочных вложений доллар и рубль, а для долгосрочных — евро.

Аналитик Владимир Левченко заявил, что рубль останется «локально слабым» в течение еще некоторого времени.

«Лучше придерживаться твердой валюты. Сейчас это доллар. Но на полгода, не более того», — подчеркнул эксперт.


По его мнению, через полгода американская валюта может пережить масштабную девальвацию.

Директор ВТБ по инвестициям Сергей Королев назвал краткосрочную перспективу «очень туманной», подчеркнув, что и доллар, и евро недостаточно стабильны.

«Краткосрочно я бы посоветовал вкладываться в российскую валюту и не думать лишнего», — заявил он.


В перспективе двух-пяти лет, по мнению Королева, «можно смело смотреть на доллар и евро». Эксперт отметил, что ВВП в США и Евросоюзе выше, а инфляции — ниже, за счет чего рубль будет обесцениваться.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам хранить сбережения не в долларах, а в «валютах-оазисах» — к примеру, в швейцарском франке.

Делягин отмечал, что специалисты могут рассматривать для вложений «всякие забавные вещи» наподобие норвежской кроны.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик предположил масштабную девальвацию доллара через полгода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Віктара Бабарыку і топ-мэнэджэраў «Белгазпрамбанку» пачнуць судзіць 17 лютага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by