Успейте купить: аналитик назвал сроки девальвации доллара

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«Лучше придерживаться твердой валюты. Сейчас это доллар. Но на полгода, не более того», — подчеркнул эксперт.

«Краткосрочно я бы посоветовал вкладываться в российскую валюту и не думать лишнего», — заявил он.

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