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Успейте купить: аналитик назвал сроки девальвации доллара
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Аналитик Владимир Левченко заявил, что рубль останется «локально слабым» в течение еще некоторого времени.
«Лучше придерживаться твердой валюты. Сейчас это доллар. Но на полгода, не более того», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, через полгода американская валюта может пережить масштабную девальвацию.
Директор ВТБ по инвестициям Сергей Королев назвал краткосрочную перспективу «очень туманной», подчеркнув, что и доллар, и евро недостаточно стабильны.
«Краткосрочно я бы посоветовал вкладываться в российскую валюту и не думать лишнего», — заявил он.
В перспективе двух-пяти лет, по мнению Королева, «можно смело смотреть на доллар и евро». Эксперт отметил, что ВВП в США и Евросоюзе выше, а инфляции — ниже, за счет чего рубль будет обесцениваться.
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Делягин отмечал, что специалисты могут рассматривать для вложений «всякие забавные вещи» наподобие норвежской кроны.
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Аналитик предположил масштабную девальвацию доллара через полгода.
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