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В Речицком районе столкнулись автоцистерна, грузовик и легковушка - дорогу долго отмывали от жира

04.02.2021 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе столкнулись автоцистерна, грузовой и легковой автомобили. В результате потребовалась помощь спасателей.


ДТП произошло днем 3 февраля недалеко от деревни Защебье.

В результате столкновения произошла разгерметизации цистерны и разлив технического жира. Разлившееся на дороге сырье пришлось смывать работникам МЧС. О пострадавших не сообщается.


 
 
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