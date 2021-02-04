В Речицком районе столкнулись автоцистерна, грузовик и легковушка - дорогу долго отмывали от жира

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе столкнулись автоцистерна, грузовой и легковой автомобили. В результате потребовалась помощь спасателей.





ДТП произошло днем 3 февраля недалеко от деревни Защебье.

В результате столкновения произошла разгерметизации цистерны и разлив технического жира. Разлившееся на дороге сырье пришлось смывать работникам МЧС. О пострадавших не сообщается.



