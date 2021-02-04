Источник материала: Хартия'97

Politico: Байден объединит Европу и США против режима Путина 4.02.2021, 13:12

Джо Байден

Фото: Getty Images

На нового президента США возложено важное внешнеполитическое испытание.

Серьезным внешнеполитическим испытанием для нового президента США Джо Байдена стал арест российского оппозиционера Алексея Навального, который вернулся из Германии в Россию. В стране вспыхнули протесты, и Кремль отреагировал жестокими репрессиями. Российский суд принял решение приговорить Навального к 3,5 годам лишения свободы. Это серьезная ситуация, и реакция Байдена задаст тон политике его администрации в отношении России и обращения с нарушениями прав человека за рубежом, пишет Politico (перевод — zn.ua ).

Байден должен реализовать то, что он проповедовал во время предвыборной кампании объединить союзников Америки в новом дипломатическом давлении на режим российского президента Владимира Путина.

Начать это для администрации Байдена, которая только входит в курс дел может быть нелегко, но действовать следует уже сейчас. Навальный привлек внимание всего мира. Особенно это касается Европы, где бизнес-интересы в пользу экономического взаимодействия с Кремлем являются достаточно устойчивыми, и по умолчанию инстинкт многих министерств иностранных дел заключается в успокоении напряженности и посредничестве между США и Россией. Чтобы страны ЕС на самом деле решительно действовали против режима Путина понадобится не только союзничество с США, но и реальное возмущение действиями Кремля.

Такое возмущение было в 2014 году после вторжения России в Украину. Вместе США и ЕС - две из трех крупнейших экономик мира, ввели жесткие санкции против России. Подобная тревога была в Европе в 2016 и 2017 годах, когда Россия вмешивалась в выборы в США и Франции. Однако администрация президента США Дональда Трампа никак на это не отреагировала, лишив ЕС импульса, необходимого для побуждения 27 стран-членов к действию.

Возмущение Европы ситуацией, связанной с Навальным, дает администрации Байдена возможность реализовать первый шаг эффективной стратегии против режима России: создание единого фронта между Америкой и Европой. В октябре, пока администрация Трампа молчала об отравлении Навального, ЕС сделал важный шаг по введению санкций против некоторых высокопоставленных российских чиновников. Эти меры запрещают российским чиновникам ехать в ЕС и замораживают их активы в пределах юрисдикции стран блока. То, что ЕС смог сделать такой шаг без поддержки со стороны США - демонстрирует серьезность, с которой европейские страны рассматривают действия режима Путина.

Но для борьбы с режимом Кремля понадобятся более решительные меры - и, что особенно важно, необходима поддержка новой администрации Байдена. Для начала Соединенным Штатам следует быстро догнать своих европейских союзников, введя собственные санкции. Далее администрация Байдена должна провести переговоры на уровне экспертов с представителями ЕС, чтобы разработать стратегии вариантов санкций, которые могут быть быстро введены в зависимости от дальнейших шагов Кремля. Меры должны варьироваться от дополнительных санкций против клептократической сети Путина до более серьезных действий - например, замораживание активов одного или нескольких государственных российских банков или компаний, работающих с ископаемым топливом. Кремль получает большую выгоду от доступа к Западу, поскольку олигархия, которая поддерживает режим использует этот доступ для хранения средств. Таким образом, «отключение» этого доступа является разумным способом для Соединенных Штатов и Европы повлиять на Кремль.

Построение трансатлантического единства против режима Кремля принесет дивиденды администрации Байдена на долгие годы. Правительства не могут просто вводить, а потом забывать о санкциях. Это произошло после инаугурации Трампа, в 2017 году, когда санкции США и ЕС оставались в стагнации и тем самым потеряли свою эффективность. Фирмы изменили названия и создали дочерние компании, олигархи находили новые способы сокрытия активов, а экономика адаптировалась. Быстро наладив единство с ЕС относительно санкций, администрация Байдена может ввести действительно эффективную систему, в которой американские и европейские чиновники регулярно будут «проверять» лазейки, чтобы санкции сохраняли свою силу.

Но в то же время администрация Байдена должна быть готова к встречной реакции со стороны России. Недавняя российская хакерская атака на американские государственные ведомства, вероятно, дала Кремлю рычаги влияния и возможность отомстить. Сейчас полностью непонятно, какую именно информацию получили хакеры и как они могут ее использовать.

В своем первом этапе санкций ЕС и США должны дать России возможность «исправиться». Но если режим будет агрессивно реагировать, санкции следует усиливать. Основные отраслевые санкции, такие как включение в «черный список» центральных узлов российской финансовой отрасли, должны быть сохранены в резерве. Это заставит Кремль дважды подумать о том, как он реагирует, зная, что Запад может усилить давление.

Конечно, начало серьезного противостояния с такой страной, как Россия, будет сложной задачей, учитывая и то, что она имеет ядерное оружие. Но режим Кремля уже давно вышел за критические пределы правил глобального взаимодействия. Он использует химическое оружие для убийства оппонентов, прибегает к военному вторжению в соседние страны, осуществляет кибератаки на гражданские системы. Похоже, что Кремль вообще не боится переходить «красные линии», поэтому установление сдерживания важно. Поскольку режим Путина остается зависимым от своего доступа к Западу, США и Европа должны иметь инструменты для экономического давления, сдерживать действия режима без начала войны.

Конечно, санкции не будут панацеей. Никто не должен рассчитывать на то, что они остановят амбиции Кремля. Цель состоит в том, чтобы стимулировать Кремль изменить свое поведение. Трансатлантические санкции, особенно во время протестов в стране, ударили бы по режиму в критический момент. Поэтому сейчас настало время согласованных трансатлантических действий, резюмирует издание.

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