Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли тайну неизвестного космического объекта 4.02.2021, 12:59

Исследователи воспользовались вычислительной мощностью компьютеров тысяч пользователей-добровольцев.

Международная группа ученых раскрыла таинственную природу объекта PSR J2039−5617 с помощью платформы распределенных вычислений [email protected] Оказалось, что в центре неизвестного космического источника рентгеновского и гамма-излучения располагается пульсар, который вращается вокруг испаряющейся звезды.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Исследователи воспользовались вычислительной мощностью проекта [email protected] , объединяющего компьютеры тысяч пользователей-добровольцев, чтобы проанализировать данные космического телескопа Ферми.

Это позволило выявить слабые пульсации гамма-излучения нейтронной звезды. В системе пульсар нагревает одну сторону спутника-звезды, которая кажется более яркой и голубоватой. Гравитационное притяжение пульсара также растягивает звезду, позволяя астрономам отследить изменения в ее видимых размерах по мере вращения. Орбитальный период двойной системы составил 5,5 часа.

Пульсар J2039−5617 вращается вокруг своей оси со скоростью 377 раз в секунду. Его излучение испаряет компаньона, из-за чего образуются облака заряженных частиц, поглощающих радиоволны. Именно из-за этого пульсирующее радиоизлучение, характерное для пульсара, не было обнаружено ранее, что затруднило определение природы источника.

Астрономы знали о существовании PSR J2039−5617 с 2014 года, и все данные указывали на то, что в его состав входит нейтронная звезда, однако до сих пор это не было доказано.

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