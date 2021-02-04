ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые раскрыли тайну неизвестного космического объекта

04.02.2021 13:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли тайну неизвестного космического объекта

  • 4.02.2021, 12:59
Ученые раскрыли тайну неизвестного космического объекта

Исследователи воспользовались вычислительной мощностью компьютеров тысяч пользователей-добровольцев.

Международная группа ученых раскрыла таинственную природу объекта PSR J2039−5617 с помощью платформы распределенных вычислений [email protected] Оказалось, что в центре неизвестного космического источника рентгеновского и гамма-излучения располагается пульсар, который вращается вокруг испаряющейся звезды.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи воспользовались вычислительной мощностью проекта [email protected], объединяющего компьютеры тысяч пользователей-добровольцев, чтобы проанализировать данные космического телескопа Ферми.

Это позволило выявить слабые пульсации гамма-излучения нейтронной звезды. В системе пульсар нагревает одну сторону спутника-звезды, которая кажется более яркой и голубоватой. Гравитационное притяжение пульсара также растягивает звезду, позволяя астрономам отследить изменения в ее видимых размерах по мере вращения. Орбитальный период двойной системы составил 5,5 часа.

Пульсар J2039−5617 вращается вокруг своей оси со скоростью 377 раз в секунду. Его излучение испаряет компаньона, из-за чего образуются облака заряженных частиц, поглощающих радиоволны. Именно из-за этого пульсирующее радиоизлучение, характерное для пульсара, не было обнаружено ранее, что затруднило определение природы источника.

Астрономы знали о существовании PSR J2039−5617 с 2014 года, и все данные указывали на то, что в его состав входит нейтронная звезда, однако до сих пор это не было доказано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи воспользовались вычислительной мощностью компьютеров тысяч пользователей-добровольцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кац: У Лукашенко осталось всего два союзника, у Путина ситуация иная
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by