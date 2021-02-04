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За какие партии готовы проголосовать украинцы на выборах в Раду

04.02.2021 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

За какие партии готовы проголосовать украинцы на выборах в Раду

  • 4.02.2021, 12:50
За какие партии готовы проголосовать украинцы на выборах в Раду

Стали известны результаты опроса.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии, пишет "Зеркало недели. Украина".

Еще семь партий балансируют на грани прохождения, об этом результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.

"В парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,9%) и "Слуга народа" (18,6%). За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 15,2%, за партию "Батькивщина" – 12,2%", говорится в сообщении.

Семь партий в состоянии преодолеть проходной барьер с учетом погрешности: "Украинская стратегия Гройсмана" (4,8%), Радикальная партия (4,7%), "Сила и честь" (4,5%), "За майбутне" (4,4%), партия "Голос" (3,5%), партия Шария (3,4%), партия "Свобода" (3,1%).

Другие партии имеют более низкую поддержку. Партию УДАР Виталия Кличко поддержали 2,4% избирателей, а "Наш край" – 1,4%.

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