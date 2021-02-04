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Белорусы участвуют в супер-розыгрыше EuroMillions с призом в 130 млн евро

04.02.2021 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ведущая европейская лотерея EuroMillions вновь запускает супер-розыгрыш со стартовым призом в 130 млн евро, и у вас есть шанс выиграть этот джекпот из Беларуси!

Белорусы участвуют в супер-розыгрыше EuroMillions с призом в 130 млн евро

До самого громкого события в лотерейном календаре Европы осталось совсем мало времени. В эту пятницу, 5 февраля, Евромиллионы проведут свой первый супер-розыгрыш в 2021 году.

Супер-розыгрыши идентичны обычным тиражам лотереи во всем, за исключением одного — джекпота. В отличие от регулярных тиражей EuroMillions, джекпот супер-розыгрыша стартует со 130 млн евро.

Жители Беларуси также могут испытать удачу, купив официальный лотерейный билет онлайн на сайте theLotter.com.

Как поясняет пресс-секретарь компании Адриан Коореманс, «theLotter — это ведущий в мире сервис для приобретения лотерейных билетов онлайн с местными филиалами в более чем 20 странах. Сотрудники компании покупают официальные лотерейные билеты от имени наших клиентов, тем самым позволяя им участвовать в крупнейших мировых лотереях вне зависимости от страны их проживания».

Вот как выглядит процесс участия в лотереях на сайте:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте сервиса
  2. Перейдите на страницу супертиража Евромиллионов и выберите ваши номера
  3. Выберите желаемое количество полей
  4. Подтвердите заказ

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Если вам повезет угадать все 5 основных номеров тиража (от 1 до 50), а также 2 бонусных шара (1-12), вы выиграете джекпот! Вы также можете стать победителем, угадав лишь часть номеров. В дополнение к джекпоту, Евромиллионы разыгрывают 12 второстепенных призов.

Небольшие выигрыши будут переведены напрямую на ваш баланс на сайте. Джекпот, а также другие особо крупные выигрыши вам, возможно, будет необходимо получить лично. В таком случае представители theLotter.com свяжутся с вами, чтобы договориться о том, как передать вам ваш физический билет, и помогут вам организовать поездку.

Белорусы участвуют в супер-розыгрыше EuroMillions с призом в 130 млн евро

Добавим, что все выигрыши выплачиваются полностью (после вычета соответствующих налогов). Заработок сайта — это небольшая надбавка к цене официального билета, которая оплачивается пользователем в момент оформления заказа.

Джекпот последнего тиража аккумулировал несколько раз и в итоге достиг потрясающей суммы в 200 млн долларов — нового рекорда лотереи. Но рассчитывать на то, что это случится и на этот раз, не стоит. Приз может быть сорван в любом тираже, а шанс выиграть 130 млн евро выпадает не каждый день.

Купите билет на супертираж Евромиллионов, который состоится 5 февраля, уже сегодня! Мы надеемся, что вам повезет!

 

Белорусы участвуют в супер-розыгрыше EuroMillions с призом в 130 млн евро

 
 
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Ведущая европейская лотерея EuroMillions вновь запускает супер-розыгрыш со стартовым призом в 130 млн евро, и у вас есть шанс выиграть этот джекпот из Беларуси!
 
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