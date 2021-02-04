Стали известны цены на железнодорожный билет до Москвы

Источник материала: Onliner

Как стало известно вчера, железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет возобновлено по маршруту Минск — Москва и Москва — Калининград. Узнали, какие будут цены на билеты, а также о противоэпидемических мерах.

Пассажирский поезд №2/1 из Минска будет ходить по четным датам, а обратно — по нечетным. На данный момент продажи еще не открыты (обещают сегодня-завтра), поэтому ориентировочные цены на билет до Москвы, как сообщили в БЖД, на 8 февраля такие:

плацкарт — 132 рубля;

купе — 242 рубля;

СВ — 484 рубля.

В зависимости от коэффициента индексации цены будут меняться, например, на 20 февраля (предпраздничный день) стоимость будет на 20—100 рублей выше.

Для посадки необходим только паспорт, а маска и перчатки — рекомендация. На сайте РЖД сказано, что будут действовать противоэпидемические меры обоих государств, входит ли сюда наличие отрицательного результата на ПЦР-тест, пока не известно. Рассадки пассажиров через одного не предусмотрено.

Поезд скоростной, в 22:10 отправление из Минска, в 8:13 — прибытие в Москву.

Напомним, сейчас добраться из Минска в Россию можно самолетом и только в Москву. Самолеты «Белавиа» летают три раза в неделю в аэропорт Домодедово. Стоимость билетов на 5 февраля — 670,38 рубля в две стороны. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот», здесь цены начинаются с 529,63 рубля (без багажа). В обоих случаях необходим отрицательный результат ПЦР-теста.