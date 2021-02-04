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Стали известны цены на железнодорожный билет до Москвы
Источник материала: Onliner
Как стало
Пассажирский поезд №2/1 из Минска будет ходить по четным датам, а обратно — по нечетным. На данный момент продажи еще не открыты (обещают сегодня-завтра), поэтому ориентировочные цены на билет до Москвы, как сообщили в БЖД, на 8 февраля такие:
В зависимости от коэффициента индексации цены будут меняться, например, на 20 февраля (предпраздничный день) стоимость будет на 20—100 рублей выше.
Для посадки необходим только паспорт, а маска и перчатки — рекомендация. На
Поезд скоростной, в 22:10 отправление из Минска, в 8:13 — прибытие в Москву.
Напомним, сейчас добраться из Минска в Россию можно самолетом и только в Москву. Самолеты «Белавиа» летают три раза в неделю в аэропорт Домодедово. Стоимость билетов на 5 февраля — 670,38 рубля в две стороны. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот», здесь цены начинаются с 529,63 рубля (без багажа). В обоих случаях необходим отрицательный результат ПЦР-теста.
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