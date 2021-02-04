Снег в Минске не прекращается: пробки будут, ажиотажный спрос на такси уже есть

Источник материала: Onliner В Минске снегопад. Не то чтобы это такое уж необычное явление для февраля, но все же. Снег, начавшийся не то поздно ночью, не то рано утром, не прекращается, потихоньку заметая проспекты, улицы и дворы. Серьезных пробок пока нет, но будут, повышенный спрос на такси уже есть.

6 баллов в 13:00. Тревожно

Сервис «Яндекс.Карты» информирует о 6-балльных пробках. Это в 13:00 — согласитесь, ситуация не самая простая. Заторы (пока легкие) есть в центральной части Минска: как ни странно, не так легко проехать по проспекту Победителей, по Независимости, на участке в районе станции метро «Октябрьская», традиционно подвисают улица Ленина, соседний Городской Вал.

В общем, еще не слишком трудно, поэтому держимся. Но в воздухе вместе с мириадами снежинок завис немой вопрос: что будет дальше?





Спрос на такси и диалог с водителем

Волнения добавляет тот факт, что с самого утра в Минске наблюдается повышенный спрос на такси. Коэффициенты — но это ладно. Будут ли свободные машины в вечерний час пик?

Уже очевидно, что многие водители, выглянув с утра в окно, плюнули в форточку и решили «ласточку» в такую погоду с парковки не выводить. Во-первых, страшновато, во-вторых, место заметет — попробуй очисти потом. Так что — кто на метро, кто на такси.





В тему о такси: сегодня удалось пообщаться с водителем, который погоды не испугался и выехал работать, людей развозить. То, что ехать непросто, — это понятно. Приходится проявлять еще больше осторожности при поворотах, на перекрестках, вблизи пешеходных переходов — да вообще везде.

— Мне вот интересно: а где дорожники?

— В смысле?

— Ну они, похоже, на снегопад забили. Я сегодня в девятом часу первую машину снегоуборочную увидел, правда, почти сразу они куда-то пропали. Дороги такие, что я вообще не пойму: здесь асфальт есть под снегом или я уже в чистом поле еду? Их кто-нибудь будет чистить сегодня?

— Может, все центр убирают? Проспекты Независимости, Победителей? Их, бывает, так вычистят, что ни снежинки не остается.

— Нет там никого — я был сегодня, видел. Такая же дорога неубранная. Я думаю, они решили не вмешиваться в процесс: придет весна — само растает, — то ли шутя, то ли всерьез говорит водитель.









Оранжевый уровень опасности

По информации Белгидромета, сегодня объявлен оранжевый уровень опасности, это говорит о том, что погодные условия представляют реальную опасность. Прогноз на сегодня такой: в восточных и центральных районах республики, а также в Минске ожидается сильный снег, мокрый снег. Собственно, как можно наблюдать в окно, все так и есть.

В отдельных районах возможеы гололед, налипание мокрого снега, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер сегодня северо-восточный, северный порывистый, местами по юго-востоку сильный порывистый. Максимальная температура воздуха в целом по стране -2...-8 градуса Цельсия, по югу -1...+3. Кстати, не особо холодные дни стоят: синоптики рассказали, что вчера, например, температура воздуха была на 2 — 5 градуса выше климатической нормы.

В Минске преобладание облачная погода. Осадки (в основном снег, мокрый снег), временами сильный снег, мокрый снег. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха днем -5...-7 градусов, вечером -8..-10.

По сегодняшним данным, во многих районах Беларуси наблюдается снежный покров высотой до 32 см, в Гродно — 49 см.

На завтра уже объявлен желтый уровень опасности: на отдельных участках дорог сохранится гололедица, ночью по юго-востоку местами ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.

(будет дополнено)

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