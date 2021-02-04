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SpaceX вывела еще 60 спутников Starlink на орбиту

04.02.2021 13:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром компания SpaceX провела успешный запуск корабля Falcon 9 со спутниками глобального интернета Starlink на борту. Первая ступень ракеты-носителя до этого использовалась в четырех запусках и в пятый успешно приземлилась. Она села на плавучую платформу под названием Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

В этот раз на орбиту отправили 60 спутников сети глобального интернета Starlink. Всего компания планирует на первом этапе добить свой флот до почти полутора тысяч спутников. Уже сейчас на орбите их число перевалило за тысячу. В целом было выполнено почти 20 рейсов.

Ранее в сети сообщалось, что SpaceX готовится к производству спутников второго поколения и нанимает соответствующего инженера для тестирования.

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Сегодня утром компания SpaceX провела успешный запуск корабля Falcon 9 со спутниками глобального интернета Starlink на борту. Первая ступень ракеты-носителя до этого...
 
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