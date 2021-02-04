By_Pol узнала, кто диктует судам, кого отправлять за решетку

Источник материала: KYKY

​Инициатива By_Pol получила свидетельства вмешательства МВД в деятельность судов.

«МВД подготовлен документ, адресованный Государственному секретариату Совета безопасности, с просьбой повлиять на решения, выносимые судами Минской области. МВД не устраивала тенденция привлечения названными судами граждан по «народной» статье 23.34 КоАП с наложением на них административных взысканий в виде штрафа. В то время как суды города Минска послушно «штамповали» захваченным гражданам арест.

Указанную инициативу МВД предсказуемо поддержал и действующий генеральный прокурор Швед А. И. До всех прокуроров доведено его распоряжение о неукоснительном опротестовании всех судебных постановлений о наложении штрафов по статье 23.34 КоАП. Предписано при любых обстоятельствах добиваться назначения за такие «правонарушения» административного ареста.

Считаем важным напомним всем должностным лицам и судьям прежде всего положения статьи 110 Конституции о том, что «судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечёт ответственность по закону».