Богданкевич: У нас полно людей, которые могут заменить Лукашенко

– СМИ пишут о «деле банкиров», которое касается и бывшего премьера Румаса. Идут вбросы, что его могут привлечь к ответственности не по политическим, а по экономически причинам. Как относитесь к этой информации?





– Трудно комментировать ситуацию, не зная содержания дела. Но тут нужно понимать специфику: сам «Банк развития», которым руководил Румас, работал не на рыночной основе. Он создавался для административно-командного управления: кому-то деньги банк давал, кому-то не давал.





Поэтому изначально было понятно, что могут возникнуть вопросы по вливаниям со стороны банка в те или иные отрасли и предприятия.





Созданная Александром Григорьевичем система управления экономики очень специфическая, крайне неэффективная и при этом ведет к постоянным поискам врагов, мошенников.





– После отставки Румаса Лукашенко единственный раз вспомнил о нем после фотографии бывшего премьера с супругой на фоне протестного марша. Может ли один снимок быть достаточным основанием, чтобы Лукашенко начал копать под Румаса?





– Для нашего правителя этого вполне достаточно. Что он, мало посадил бывших крупных чиновников за политику?





Я сейчас думаю, что если бы мое столкновение с Лукашенко случилось сегодня, то я уже сидел бы за решеткой. Но так как оно произошло в начале его пути правителя, то прокуратура еще могла позволить себе доложить, что правонарушений в действиях Богданкевича не установлено.





А сегодня Лукашенко, конечно, посадил бы меня, так как полностью созрел как диктатор.





– По информации СМИ Румас находится в одной из западных стран, куда поехал на день рождения сына. Как думаете, стоит ему возвращаться в Беларусь?





– Если расследование против банкиров не утка, если оно действительно идет, то не стоит. Если, конечно, Румас не хочет пойти по пути Бабарико и сесть.





Было бы у нас нормальное правовое государство, то нужно было бы срочно возвращаться и отстаивать свою позицию, что ты не вор. А в ситуации политического кризиса, правового дефолта в Беларуси могут посадить просто так.





Тем более, что Румас сфотографировался на фоне толпы народа, требующей отставки Лукашенко. Возможно, он где-то еще делал какие-то заявления.





Да и вообще подозрений на его счет может хватать. Румас близок с Мясниковичем, который дружил с его отцом. И то, что Румас появился во власти, видимо, протекция Мясниковича, который сегодня работает в Москве.





– Как думаете, Румас как политик имел бы перспективы?





– Не знаю, не могу сказать, что я был о нем очень высокого мнения. Румас – подготовленный, грамотный специалист, но ведь должна быть еще и личность, которая не просто будет сидеть за столом во главе с Лукашенко и записывать за ним пустые фразы.





Я что-то не помню, чтобы во времена премьерства Румас отстаивал свои идеи и предложения с пеной у рта, стучал кулаком по столу перед Лукашенко. Не видел за ним каких-то поступков.





Считаю, есть более достойные люди на кресло президента. Тот же Бабарико – с нуля создал банк, развил его до одного из самых прибыльных и устойчивых в стране.





Тот же Латушко. Он меня сильно удивил своим широким кругозором, знаниями, информированностью. Да просто разумный мужик.





У нас полно людей, которые могут заменить Лукашенко. Нужно быть очень наивным человеком, одураченным властью, чтобы считать, что в Беларуси некем заменить Григорьевича и поэтому больше 25 лет нужно держать его у власти.