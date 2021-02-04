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"У нас пополнение": Ивлеева отреагировала на слухи о своей беременности

04.02.2021 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Настя Ивлеева поспешила прокомментировать слухи о своей беременности: в сети обсуждают неожиданный и смешной ответ звезды Instagram.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Летом 2020 года популярный музыкант Элджей и его жена-блогер отметили ситцевую свадьбу. С этого момента поклонники приписывают Ивлеевой беременность. Но на днях близкий друг знаменитостей намекнул одному из изданий, что ведущая все-таки уже находится в положении. По словам источника, Ивлеева резко отказалась от вредных привычек, отменила съемки и даже набрала вес.

Ивлеева не смогла пройти мимо ажиотажа в сети и отреагировала на слухи о своей беременности, причем сделала это в своей шутливой манере.

"Можете поздравить, у нас пополнение. У нашего чемодана родился ребенок. Если вы думали, что на этом все закончилось, то нет. У этого чемодана тоже ребенок!" - высказалась блондинка и призвала поклонников записаться на юмористические курсы.

Таким образом Ивлеева попыталась опровергнуть все слухи о грядущем событии и снова заставила поклонников перейти на режим ожидания.

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По словам источников из окружения супруги музыканта Элджея, звезда "Орла и решки" неожиданно отказалась от вредных привычек и набрала несколько килограммов.
 
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