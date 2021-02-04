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Сквозь воду на поезде: впечатляющие фото наводнения в Германии
04.02.2021 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первые ограничения на судоходство в регионе действуют после того, как река Рейн затопила часть берегов в Кельне. Причиной существенного повышения уровня рек в конце января - начале февраля стали продолжительные дожди и таяние снега, которого в последние недели в Германии выпало много.
Уже несклько дней экстренные службы муниципалитета возводят на улицах немецких городов временные дамбы. И по прогнозам, в ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться.
В западных районах страны наводнения очень сильные, Рейн и и его притоки вышли изберегов, затопив прибрежные районы. Смотрите в фотоленте
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Наводнение, вызванное дождем и таянием снега, угрожает коммерческому судоходству на крупнейшей реке Германии Рейн.
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