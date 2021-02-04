Сквозь воду на поезде: впечатляющие фото наводнения в Германии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первые ограничения на судоходство в регионе действуют после того, как река Рейн затопила часть берегов в Кельне. Причиной существенного повышения уровня рек в конце января - начале февраля стали продолжительные дожди и таяние снега, которого в последние недели в Германии выпало много.

Уже несклько дней экстренные службы муниципалитета возводят на улицах немецких городов временные дамбы. И по прогнозам, в ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться.

В западных районах страны наводнения очень сильные, Рейн и и его притоки вышли изберегов, затопив прибрежные районы. Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь , как поезд проезжает по затопленной железной дороге в Ниддерау недалеко от Франкфурта - словно в знаменитом аниме-фильме "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки.