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BYPOL опубликовал жалобу министра Кубракова на то, что суды штрафовали и отпускали участников протестов
Источник материала: UDFИнициатива BYPOL опубликовала письмо министра внутренних дел Ивана Кубракова в Совет Безопасности, направленное в начале ноября 2020 года. Кубраков занял пост министра незадолго до этого — в конце октября.
Иван Кубраков жаловался, что суды Минской области назначают задержанным демонстрантам штрафы и отпускают их. А это, мол, не способствует угасанию протестов.
Речь идет о задержанных в Минске и отправленных в Жодино. Их протоколы рассматривают судьи со всей Минской области (Вилейка, Червень, Слуцк и т.д.).
Приводится пример: после задержаний на акции 1 ноября судьи Минской области рассмотрели 164 протокола, и присудили сутки только одному человеку. 83 человека были оштрафованы и освобождены, еще 80 процессов были перенесены, поэтому люди тоже вышли на свободу.
А вот, мол, в Минске в тот же день 66 раз приговорили к аресту и только 5 раз назначили штраф.
В связи с этим Кубраков просит Совета Безопасности «оказать содействие в обеспечении принципов соразмерности наказания относительно совершенным противоправным деяниям».
Вскоре после этого на сутки стали отправлять и в Жодино.
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BYPOL опубликовал жалобу министра Кубракова на то, что суды штрафовали и отпускали участников протестов
Вскоре после этого на сутки стали отправлять и в Жодино.
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