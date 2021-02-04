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Суд по делу Виктора Бабарико начнётся 17 февраля
Источник материала: UDF
4 февраля шестерых фигурантов дела привозили на предварительное рассмотрение / sb.by
Кстати, были применены беспрецедентные меры безопасности: отменены все другие суды, закрыт вход для посетителей, ограждена территория, её контролировали силовики в балаклавах.
В суд привозили топ-менеджеров банка Кирилла Бадея, Сергея Добролета, Александра Ильясюка, Дмитрия Кузьмича, Сергея Шабана (их обвиняют в «получении взятки организованной группой в особо крупном размере») и учредителя ООО «Активлизинг» Виктора Кобяка (его обвиняют в «даче взятки в крупном размере»), которые пошли на сделку со следствием.
Виктор Бабарико своей вины не признаёт, на сделку не пошёл (то же самое сделал и Алексей Задойко). Его обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и «отмывании» денег.
Суд должен быть открытым.
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Суд должен быть открытым.
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