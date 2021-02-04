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4 февраля шестерых фигурантов дела привозили на предварительное рассмотрение / sb.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд по делу Виктора Бабарико начнётся 17 февраля Суд должен быть открытым.

Кстати, были применены беспрецедентные меры безопасности: отменены все другие суды, закрыт вход для посетителей, ограждена территория, её контролировали силовики в балаклавах.В суд привозили топ-менеджеров банка(их обвиняют в «получении взятки организованной группой в особо крупном размере») и учредителя ООО «Активлизинг»(его обвиняют в «даче взятки в крупном размере»), которые пошли на сделку со следствием.своей вины не признаёт, на сделку не пошёл (то же самое сделал и). Его обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и «отмывании» денег.Суд должен быть открытым.