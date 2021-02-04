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Суд по делу Виктора Бабарико начнётся 17 февраля

04.02.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суд по делу Виктора Бабарико начнётся 17 февраля
4 февраля шестерых фигурантов дела привозили на предварительное рассмотрение / sb.by
Суд по громкому «делу Белгазпромбанка», по которому проходит бывший председатель его правления, политзаключённый Виктор Бабарико, начнётся 17 февраля. Об этом стало известно в четверг по итогам предыдущего судебного заседания, которое прошло 4 февраля в здании суда Московского района Минска.

Кстати, были применены беспрецедентные меры безопасности: отменены все другие суды, закрыт вход для посетителей, ограждена территория, её контролировали силовики в балаклавах.

В суд привозили топ-менеджеров банка Кирилла Бадея, Сергея Добролета, Александра Ильясюка, Дмитрия Кузьмича, Сергея Шабана (их обвиняют в «получении взятки организованной группой в особо крупном размере») и учредителя ООО «Активлизинг» Виктора Кобяка (его обвиняют в «даче взятки в крупном размере»), которые пошли на сделку со следствием.

Виктор Бабарико своей вины не признаёт, на сделку не пошёл (то же самое сделал и Алексей Задойко). Его обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и «отмывании» денег.

Суд должен быть открытым.
 
Теги: Минск
 
 
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