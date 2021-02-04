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Эксперт: «К Лукашенко могут прийти «проверенные товарищи» и будут внушать, что следует напечатать денег»

04.02.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: «К Лукашенко могут прийти «проверенные товарищи» и будут внушать, что следует напечатать денег»
Иллюстративное фото
Включит ли Нацбанк «печатный станок»? На этот вопрос изданию «Белорусы и рынок» ответил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

— Очень вероятно, но не факт. Пока нет оснований говорить, что «печатный станок» включен на полную мощность. Нацбанк все еще следует современной монетарной политике, но его возможности отстаивать свои интересы в переговорах становятся все меньше. Не думаю, что когда поступит приказ печатать, Нацбанк действительно сможет сопротивляться этому.

Мы видим, что правительство уже начинает выходить из тумана, начинает понимать глубину наших текущих проблем. Сейчас, чтобы справиться с ситуацией применяют «физические» методы: попросить денег у России, повысить налоги, провести какие-то реформы.

Если все это не даст быстрого результата, что очень вероятно, то к уху Александра Лукашенко могут прийти «проверенные товарищи» от экономики и будут внушать ему, что следует напечатать денег, чтобы рабочие на заводах были довольны и учителя не жаловались, — ответил Лев Львовский.
 
 
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