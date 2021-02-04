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«Невозвращение Румаса дало всем наконец-таки ту самую компромиссную фигуру для транзита»
Источник материала: UDF
Сергей Румас. Фото: РИА Новости
Поскольку сам Сергей Николаевич инициативы не проявлял (ибо адекватно понимал последствия), то, заранее его предупредив перед возможным задержанием, его поставили перед выбором: или он возвращается на родину и садится, или не возвращается.
А там с ним будут работать, чтобы его невозвращение обрело политический окрас и дало всем наконец-таки ту самую компромиссную фигуру для транзита.
Или это просто большая глупость, как обычно.
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