«Невозвращение Румаса дало всем наконец-таки ту самую компромиссную фигуру для транзита»

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Сергей Румас. Фото: РИА Новости

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Поскольку сам Сергей Николаевич инициативы не проявлял (ибо адекватно понимал последствия), то, заранее его предупредив перед возможным задержанием, его поставили перед выбором: или он возвращается на родину и садится, или не возвращается.А там с ним будут работать, чтобы его невозвращение обрело политический окрас и дало всем наконец-таки ту самую компромиссную фигуру для транзита.Или это просто большая глупость, как обычно.