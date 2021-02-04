Карантин из-за коронавируса оказал неожиданный эффект на температуру на планете

Источник материала: Tut.by

Оказалось, что карантин из-за COVID-19 оказал неожиданное влияние на температуру на плане. Специалисты Национального центра атмосферных исследований установили, что снижение выбросов загрязняющих веществ привело к небольшому потеплению. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters. Краткие итоги приводит Phys.org.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Patrick Hendry / Unsplash

Согласно новому исследованию, карантинные меры и снижение общественной активности, связанные с пандемией COVID-19, повлияли на выбросы загрязняющих веществ. В итоге в течение нескольких месяцев прошлого года планета слегка «нагрелась».

Это противоречивое открытие подчеркивает влияние переносимых по воздуху частиц или аэрозолей, которые блокируют входящий солнечный свет. Когда прошлой весной выбросы аэрозолей снизились, на поверхность планеты поступило больше солнечного тепла, особенно в промышленно развитых странах, таких как США и Россия.

То есть, значительное сокращение выбросов от наиболее загрязняющих производств оказало немедленное краткосрочное влияние на температуру.

Исследование показало, что температура над некоторыми участками поверхности Земли прошлой весной была примерно на 0,1−0,3 градуса по Цельсию выше, чем можно было бы ожидать при преобладающих погодных условиях. Эффект был наиболее заметен в регионах, которые обычно связаны со значительными выбросами аэрозолей — на большей части территории Соединенных Штатов и России потепление достигло 0,37 по Цельсию.

Результаты показали, что эффект потепления был наиболее сильным в средних и высоких широтах северного полушария. Также эффект был смешанным в тропиках и сравнительно незначительным в большей части южного полушария, где выбросы аэрозолей не так широко распространены.

Новое исследование подчеркивает сложное и часто противоречивое влияние различных типов выбросов от электростанций, автомобилей, промышленных предприятий и других источников. В то время как аэрозоли, как правило, осветляют облака и отражают тепло от Солнца обратно в космос, углекислый газ и другие парниковые газы имеют противоположный эффект, удерживая тепло у поверхности планеты и повышая температуру.

Несмотря на краткосрочные эффекты потепления, авторы исследования говорят, что небольшое снижение выбросов диоксида углерода приведет к более долгосрочному эффекту, тормозящему глобальное потепление. Тогда как влияние от изменения количества аэрозолей в атмосфере исчезнет в течение нескольких лет.

При этом ученые подчеркивают, что не надо намеренно загрязнять атмосферу увеличением выбросов аэрозолей в нижние слои атмосферы, так как это непрактично, не имеет долгосрочный эффект и вдобавок способно принести серьезный ущерб нашему здоровью.